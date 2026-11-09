Известную певицу предали после сложной операции: "Всадил нож"

Украинская певица Екатерина Бужинская потрясла признанием о предательстве со стороны коллеги после сложной операции на глазу.

В интервью для "Ближе к звездам" артистка вспомнила, как боролась за зрение после трёх операций в Германии. А в это время близкий ей человек "кинул" певицу.

Бужинская рассказала о предательстве

По словам звезды, пока она находилась в больнице, её бывший коллега Михаил Грицкан продолжал выступать под их общими афишами и даже пытался переманить её коллектив.

"Он просто вонзил нож и повернул его, зная, что лежачего не бьют… Этот человек фигурировал на наших совместных афишах, где было мое лицо, потому что Екатерину Бужинскую знают гораздо лучше, и большинство людей покупали билеты именно на меня. Когда он начинал концерт, половина зала вставала и просто уходила… Мне нанесли такую травму, что не дай бог. Никогда в жизни я не пожму руку этому человеку", — подчеркнула Бужинская.

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Михаил Грицкан Фото: коллаж Фокус

Более того, Екатерина "подколола" своего бывшего мужа и продюсера Юрия Квилинкова: "Юра, если я начну говорить о том, что ты был фальшивым генералом… Тебе придётся просто уехать из страны. Не упоминай меня, пожалуйста, в своих интервью".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, знаменитость показала свою 19-летнюю дочь, которая живёт в Германии.