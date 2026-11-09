Відому співачку зрадили після важкої операції: "Вставив ніж"

Українська співачка Катерина Бужинська приголомшила зізнанням про зраду з боку колеги після важкої операції на оці.

В інтерв'ю для "Ближче до зірок" артистка пригадала, як боролася за зір після трьох операцій у Німеччині. А в цей час її близька людина "кинула" співачку.

Бужинська розповіла про зраду

За словами зірки, поки вона перебувала в лікарні, ексколега Михайло Грицкан продовжував виступати під їхніми спільними афішами та навіть намагався переманити її колектив.

"Він просто вставив ніж і прокрутив, знаючи, що лежачого не б'ють… Людина їздила на наших спільних афішах, де було моє обличчя, бо Катерину Бужинську знають набагато більше і більшість людей купляли квитки саме на мене. Коли він починав концерт, пів зали вставали і просто йшли… Мені таку травму нанесли, що не дай боже. Ніколи в житті я руки не подам цій людині" — наголосила Бужинська.

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Михайло Грицкан Фото: колаж Фокус

Ба більше, Катерина "підколола" колишнього чоловіка та продюсера Юрія Квилинкова: "Юра, якщо я почну говорити про те, що ти був фальшивий генерал… Тобі доведеться просто виїжджати з країни. Не згадуй мене, будь ласка, у своїх інтерв'ю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, знаменитість показала свою 19-річну доньку, яка живе в Німеччині.