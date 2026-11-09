Вечная классика и роскошь: названы пальто, которые выглядят дороже любого меха (фото)

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами лучшими пальто, которые будут смотреться на вас дороже любого меха. Главное — выбрать правильный фасон, качественную ткань и удачную посадку по фигуре.

Среди самых стильных вариантов — пальто с высоким воротником, а также всеми любимое длинное пальто. Об этом модельер рассказал на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Длинное пальто

Такой вариант верхней одежды — вечная классика. В длинном пальто вы будете выглядеть уверенно и стильно.

"Оделись — и выглядишь так, будто у тебя есть собственный самолёт, даже если ты ждёшь свою маршрутку", — пошутил дизайнер.

Длинное пальто Фото: Instagram

Пальто-халат с поясом

Такое пальто красиво подчеркнет вашу талию, а также визуально удлинит силуэт. При выборе не стоит забывать о крое верхней одежды, поскольку он может удешевить образ.

Пальто-халат с поясом Фото: Instagram

Пальто с подчеркнутой талией

Андре Тан подчеркнул, что такие пальто в этом сезоне очень модны. Они отличаются четкой формой и элегантностью.

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"В таком пальто можно идти не только на работу, но и сразу на свидание с миллиардером", — пошутил модельер.

Пальто с подчеркнутой талией Фото: Instagram

Пальто с высоким воротником

В этой верхней одежде вы будете выглядеть как героиня французского кино. Однако не стоит забывать, что пальто делают дорогим правильный крой, качественная ткань и посадка.

Пальто с высоким воротником Фото: Instagram

Дафлкот с крупными застежками

Такое пальто отличается стилем британской аристократии. Андре Тан посоветовал выбирать качественную, очень красивую ткань и сдержанные цвета.

Дафлкот с крупными застежками Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный дизайнер Андре Тан дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом.

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