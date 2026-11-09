Вічна класика і розкіш: названо пальта, які виглядають дорожче за будь-яке хутро (фото)

Український дизайнер Андре Тан поділився із модницями найкращими пальтами, які виглядатимуть на вас дорожче за будь-яке хутро. Найголовніше – обрати правильний фасон, якісну тканинку та гарну посадку по фігурі.

Серед найстильніших варіантів – пальта з високим коміром, а також всіма улюблене довге пальто. Про це модельєр розповів на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).

Довге пальто

Такий варіант верхнього одягу – вічна класика. У довгому пальті ви виглядатимете впевнено та стильно.

"Одягнули і виглядаєте так, ніби у вас є власний літак, навіть якщо ви чекаєте на свою маршрутку", — пожартував дизайнер.

Довге пальто Фото: Instagram

Пальто-халат з поясом

Таке пальто гарно підкреслить вашу талію, а також витягне силует фігури. Під час вибору не варто забувати про крій верхнього одягу, оскільки він може здешевити образ.

Пальто-халат з поясом Фото: Instagram

Пальто з акцентною талією

Андре Тан наголосив, що такі пальта цього сезону дуже модні. Вони вирізняються чіткою формою та елегантністю.

Видео дня

"У такому пальті можна йти не тільки на роботу, а й одразу на побачення з мільярдером", — посміявся модельєр.

Пальто з акцентною талією Фото: Instagram

Пальто з високим коміром

У цьому верхньому одязі ви виглядатимете ніби героїня французького кіно. Однак не варто забувати, що пальто дорогим роблять правильний крій, якісна тканина і посадка.

Пальто з високим коміром Фото: Instagram

Дафлкот з великими застібками

Таке пальто вирізняється стилем британської аристократії. Андре Тан порадив обирати якісну, дуже красиву тканину і стримані кольорі.

Дафлкот з великими застібками Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий дизайнер Андре Тан дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.

Також модельєр назвав речі, які не тільки зігріють у найхолодніші дні, а й допоможуть мати стильний та дорогий вигляд навіть у люті морози зими 2026/2027.

Крім того, названо актуальні сумки на осінь 2026 року. Зараз мікросумки поступово відходять на другий план. Таким чином, цей аксесуар має бути не тільки стильним, а й практичним.