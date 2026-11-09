"Была бронь": мужа известной украинской актрисы мобилизовали (фото)

26-летняя украинская актриса Юлия Буйновская рассказала о мобилизации своего мужа Егора несколько месяцев назад.

В интервью Алине Доротюк звезда сериала "Парочка следователей" призналась, что её возлюбленного мобилизовали как раз после того, как у него закончилась бронь.

Муж Юлии Буйновской был мобилизован

"Егор теперь военный…" — сказала актриса со слезами на глазах.

Алина Доротюк напомнила, что отец Юлии тоже военный, он перенес тяжелое ранение и прошел реабилитацию.

"Да, я очень боялась этого. У него своё мнение по этому поводу. У меня — своё. Мы все понимали. Просто ждали подходящего момента. Мне не хотелось этого. Извините, я знаю, что это болезненная тема для всех. Просто это моя личная тема, связанная с папой. Я так хотела как-то его оставить. Но всё хорошо. Он у меня очень умный. Такие люди должны быть", — подчеркнула Буйновская.

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Юлия призналась, что просто хочет, чтобы любимый был рядом. По её словам, мужчина уже два месяца как не в Киеве.

"Шесть с половиной лет мы были рядом каждый день. Каждый день я прихожу домой, у меня есть поддержка. У нас очень много ответственности, мы делили её на двоих. А когда так случилось, эта ответственность легла на мои плечи. Плюс переживания", — говорит актриса.

Юлия Буйновская с мужем Фото: Instagram

Была бронь

В частности, Юлия говорит, что в первые дни любимому было страшно, потому что он ничего не понимал.

Егора мобилизовал ТЦК. У него была бронь, но её как раз сняли.

"Ехал домой. И его забрали. И всё", — вспоминает актриса.

Юлия часто навещала распределительный центр в Киеве, принося мужу еду и вещи для удобства.

Юлия Буйновская с мужем Фото: Instagram

По её словам, люди действительно спят там "в грязи", поэтому Егору было неловко, когда жена приносила ему постель.

"Он привыкает. Он очень скучает по девочкам (их собачкам, — Ред.), с которыми не успел попрощаться", — отметила кинозвезда.

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