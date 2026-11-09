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"Була бронь": чоловіка відомої української акторки мобілізували (фото)

Юлія Буйновська розповіла про мобілізацію чоловіка
Юлія Буйновська | Фото: Instagram

26-річна українська акторка Юлія Буйновська розповіла про мобілізацію свого чоловіка Єгора кілька місяців тому.

В інтервʼю Аліні Доротюк зірка серіалу "Парочка слідчих" зізналася, що її коханого мобілізували якраз після того, як у нього закінчилася бронь.

Чоловіка Юлії Буйновської мобілізували

"Єгор тепер військовий…" — сказала зі сльозами на очах акторка.

Аліна Доротюк нагадала, що батько Юлії також військовий, він переніс важке поранення та реабілітацію.

"Так, я дуже боялася цього. В нього своя думка з цього приводу. У мене своя. Ми всі розуміли. Просто чекали свого часу. Мені не хотілося цього. Вибачте, я знаю, що це болюча тема для всіх. Просто це моя особиста тема, повʼязана з татом. Я так хотіла якось його залишити. Але все добре. Він в мене дуже розумний. Такі люди мають бути", — наголосила Буйновська.

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Юлія зізналася, що просто хоче, аби коханий був поруч. За її словами, чоловік не в Києві вже два місяці.

"Шість з половиною років ми були поруч щодня. Щодня я приходжу додому, в мене є підтримка. В нас дуже багато відповідальності, ми ділили її на двох. А коли так сталося, то ця відповідальність впала на мої плечі. Плюс, переживання", — каже акторка.

Юлія Буйновська
Юлія Буйновська з чоловіком
Фото: Instagram

Була бронь

Зокрема, Юлія каже, що перші дні коханому було страшно, бо було незрозуміло.

Єгора мобілізував ТЦК. У нього була бронь, але її якраз зняли.

"Їхав додому. І його забрали. І все", — пригадує акторка.

Юлія часто навідувалася в розподільчий центр у Києві, приносячи чоловіку їжу та речі для комфорту.

Юлія Буйновська чоловік
Юлія Буйновська з чоловіком
Фото: Instagram

За її словами, люди справді сплять там "у бруді", тому Єгору було ніяково, коли дружина приносила йому постіль.

"Він звикає. Він дуже сумує за дівчатами (їхніми собачками, — Ред.), що не попрощався з ними", — зазначила зірка екрану.

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