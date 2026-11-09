"Квасим вместе!": рецепт вкусной квашеной капусты от Клопотенко (видео)

Один из самых известных шеф-поваров Евгений Клопотенко поделился с украинцами простым рецептом квашеной капусты. Для приготовления блюда понадобится один килограмм капусты, 100 граммов моркови и 15–20 граммов соли.

Вкусный рецепт Евгений Клопотенко опубликовал на своей странице в Instagram (klopotenko). На опубликованном видео повар мариновал капусту вместе со своими помощницами — мамой Еленой и женой Екатериной.

"Квасим всей Украиной! Капусту, конечно. А начинаю с мамы и Екатерины. Я шинкую капусту, а они отвечают за разговоры и напитки. У каждого своя работа", — пошутил Евгений.

Рецепт квашеной капусты от Клопотенко

На один килограмм капусты потребуется 100 граммов моркови и 15–20 граммов соли. Капусту нужно нашинковать, а морковь — натереть. После этого добавить соль, перемешать, немного помять, чтобы овощи пустили сок.

Далее смесь нужно утрамбовать в банку, чтобы капуста была покрыта соком. Клопотенко отметил, что блюдо не следует плотно закрывать крышкой.

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После этого блюдо нужно оставить при комнатной температуре примерно на три дня. Затем — хранить в холодильнике.

"Хочу, чтобы вы тоже собирались с родными, готовили, общались и смеялись. А капуста — отличный повод побыть вместе! Собирайте своих, квасьте и отмечайте меня. Хочу видеть, как это происходит у вас", — подчеркнул Клопотенко.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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