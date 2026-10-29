"Ого": Клопотенко был очарован, увидев жену в латексе (фото)

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко публично похвалил свою жену и иронично спросил, может ли кто-нибудь дать ему её номер.

Екатерина Воскресенская на новых снимках поразила дерзким образом, позировав в облегающем латексном комбинезоне для бренда Anoeses.

Жена Клопотенко позировала в латексе

Стильные снимки были опубликованы в Instagram. В комментариях Екатерину засыпали комплиментами, мимо которых не прошел и сам звездный кулинар.

"Ого. А номер телефона есть?" — поинтересовался Евгений.

Екатерина Воскресенская Фото: Instagram

Екатерина Воскресенская Фото: Instagram

Как известно, Екатерина — соучредительница бюро опытов Viter Vie.

Жена Клопотенко

В июне 2026 года влюбленные официально поженились.

А о своей помолвке повар намекнул ещё в январе этого года. Клопотенко тогда опубликовал фотографии, на которых признался в любви своей девушке. К этому моменту пара была вместе уже год.

Видео дня

А в октябре 2025 года Евгений впервые представил свою девушку. До этого пара держала свои отношения в секрете.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Шеф-повар и исследователь гастрономии Евгений Клопотенко в интервью Фокусу рассказал, какие местные продукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой.

Кулинар и его жена собирались заключить брачный договор. С таким предложением выступил сам Евгений, который объяснил, почему считает этот шаг важным.

Евгений иронично отреагировал на увиденный алкоголь на школьной кухне.