"Ого": Клопотенко зачарувався, побачивши дружину в латексі (фото)

Український шеф-кухар Євген Клопотенко зробив публічний комплімент своїй дружині та іронічно запитав, чи може хтось дати йому її номер.

Катерина Воскресенська на нових знімках вразила зухвалим образом, попозувавши в обтислому ромпері з латексу для бренду Anoeses.

Дружина Клопотенка позувала в латексі

Стильні кадри опублікували в Instagram. У коментарях Катерину почали засипали компліментами, повз які не пройшов і сам зірковий кулінар.

"Ого. А є номер телефону?" — поцікавився Євген.

Катерина Воскресенська Фото: Instagram

Катерина Воскресенська Фото: Instagram

Як відомо, Катерина — співзасновниця бюро досвідів Viter Vie.

Дружина Клопотенка

У червні 2026 року закохані офіційно одружилися.

А про свої заручини кулінар натякнув ще в січні цього року. Клопотенко тоді показав світлини, на яких освідчився у коханні своїй дівчині. До цього моменту пара перебувала у стосунках упродовж року.

Видео дня

А у жовтні 2025 року Євген вперше показав свою дівчину. До цього пара тримала свої стосунки у секреті.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шеф-кухар і дослідник гастрономії Євген Клопотенко в інтерв’ю Фокусу розповів, які місцеві продукти багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину.

Кулінар та його дружина збиралися скласти шлюбний контракт. З такою пропозицією виступив сам Євген, який розкрив, чому вважає цей крок важливим.

Євген іронічно відреагував на побачений алкоголь на шкільній кухні.