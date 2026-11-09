"Квасимо разом!": рецепт смачної квашеної капусти від Клопотенка (відео)

Один із найвідоміших шеф-кухарів Євген Клопотенко поділився з українцями простим рецептом квашеної капусти. Для приготування страви знадобиться один кілограм капусти, 100 грамів моркви та 15–20 грамів солі.

Смачний рецепт Євген Клопотенко оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (klopotenko). На опублікованому відео кухар квасив капусту разом із помічницями – мамою Оленою та дружиною Катериною.

"Квасимо всією Україною! Капусту, звісно. А починаю з мами та Катерини. Я шаткую капусту, вони відповідають за розмови й напої. У кожного своя робота", — пожартував Євген.

Рецепт квашеної капусти від Клопотенка

На один кілограм капусти знадобиться 100 грамів моркви та 15–20 грамів солі. Капусту потрібно нашаткувати, а моркву – натерти. Після цього додати сіль, перемішати, трохи пом’яти, щоб овочі пустили сік.

Далі суміш потрібно втрамбувати у банку, щоб капуста була вкрита соком. Клопотенко зазначив, що страву не варто щільно закривати кришкою.

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Після цього страву треба залишити за кімнатної температури приблизно на три дні. Потім – зберігати у холодильнику.

"Хочу, щоб ви теж збиралися з рідними, готували, говорили про своє й сміялися. А капуста — чудовий привід побути разом! Збирайте своїх, квасьте й відмічайте мене. Хочу бачити, як це відбувається у вас", — наголосив Клопотенко.

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