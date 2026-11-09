Анна Тринчер показалась в синяках: при чем здесь Козловский (видео)

Украинская певица и актриса Анна Тринчер показала, что иногда за безупречным перформансом может стоять боль.

Артистка выложила в Instagram видео из совместного выступления на сцене My Music Hall вместе с коллегой Виталием Козловским.

Тринчер и Козловский устроили перформанс

На видео показан трюк в исполнении Анны и Виталия: Козловский подбросил и перевернул коллегу в сложных акробатических поддержках на фоне огня. После этого на их телах остались синяки и ссадины.

"Что может произойти после дуэта двух горячих артистов? Снятие побоев. Вот такие дела…" — написала Тринчер.

Номер артисты показали на съемках новогоднего шоу Елены Мозговой Мой Music Hall, которое выйдет в новогоднюю ночь.

"А о моей травме от увиденного, ты ничего не хоть сказать?" — пошутила в комментариях Леся Никитюк.

Видео дня

Тринчер и Козловский устроили перформанс

В комментариях люди выразили восторг от увиденного трюка:

"Вы были неотразимы".

"Какие зажигательные".

"Вот так две горячие личности".

"Это было так не ожидаемо, у меня челюсть упала. Просто невероятно, я в восторге. Аничка — ты супер. Вместе с Виталием выступление стало еще ярче. Вы оба молодца, постарались во славу".

"Но это был пожар".

"Выложились на все 200%".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинский певец Виталий Козловский забыл слова песни прямо во время выступления, а публика его активно поддержала.

Певец опубликовал видео о своем восстановлении в Карпатах. Но получил не ту реакцию, которую ждал.

Кроме того, Козловский поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал по отношению к своему сыну.