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Анна Тринчер показалась в синяках: при чем здесь Козловский (видео)

Анна Тринчер показалась в синяках
Анна Тринчер | Фото: annatrincher_official\Instagram

Украинская певица и актриса Анна Тринчер показала, что иногда за безупречным перформансом может стоять боль.

Артистка выложила в Instagram видео из совместного выступления на сцене My Music Hall вместе с коллегой Виталием Козловским.

Тринчер и Козловский устроили перформанс

На видео показан трюк в исполнении Анны и Виталия: Козловский подбросил и перевернул коллегу в сложных акробатических поддержках на фоне огня. После этого на их телах остались синяки и ссадины.

"Что может произойти после дуэта двух горячих артистов? Снятие побоев. Вот такие дела…" — написала Тринчер.

Номер артисты показали на съемках новогоднего шоу Елены Мозговой Мой Music Hall, которое выйдет в новогоднюю ночь.

"А о моей травме от увиденного, ты ничего не хоть сказать?" — пошутила в комментариях Леся Никитюк.

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Тринчер и Козловский устроили перформанс

В комментариях люди выразили восторг от увиденного трюка:

  • "Вы были неотразимы".
  • "Какие зажигательные".
  • "Вот так две горячие личности".
  • "Это было так не ожидаемо, у меня челюсть упала. Просто невероятно, я в восторге. Аничка — ты супер. Вместе с Виталием выступление стало еще ярче. Вы оба молодца, постарались во славу".
  • "Но это был пожар".
  • "Выложились на все 200%".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Козловский поделился подробностями своего райдера. Перед концертами он также выполняет особый ритуал по отношению к своему сыну.