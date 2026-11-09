Анна Трінчер показалася в синцях: до чого тут Козловський (відео)
Українська співачка та акторка Анна Трінчер показала, що часом за бездоганним перформансом може стояти біль.
Артистка виклала в Instagram відео зі спільного виступу на сцені Мій Music Hall разом з колегою Віталієм Козловським.
Трінчер та Козловський влаштували перформанс
На відео показаний трюк у виконанні Анни та Віталія: Козловський підкинув і перевернув свою колегу у складних акробатичних підтримках на тлі вогню. Після цього на їхніх тілах залишилися синці та садна.
"Що може статися після дуету двох гарячих артистів? Зняття побоїв. От такі справи…" — написала Трінчер.
Номер артисти показали на зйомках новорічного шоу Олени Мозгової Мій Music Hall, яке вийде в новорічну ніч.
"А про мою травму від побаченого, ти нічо не хоч сказати?" — пожартувала в коментарях Леся Нікітюк.
У коментарях люди висловили захват від побаченого трюку:
- "Ви були неперевершені".
- "Які запальні".
- "Оце так дві гарячі особисті".
- "Це було так не очікувано, у мене щелепа впала. Просто неймовірно, я в захваті. Анічка — ти супер. Разом з Віталієм виступ став ще яскравішим. Ви обидва молодці, постаралися на славу".
- "Але це була пожежа".
- "Виклались на всі 200%".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Український співак Віталій Козловський забув слова пісні прямо під час виступу, а публіка його активно підтримала.
- Співак опублікував відео про своє відновлення в Карпатах. Але отримав не ту реакцію, на яку чекав.
Окрім цього, Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого сина.