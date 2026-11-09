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Анна Трінчер показалася в синцях: до чого тут Козловський (відео)

Анна Трінчер показалася в синцях
Анна Трінчер | Фото: annatrincher_official\Instagram

Українська співачка та акторка Анна Трінчер показала, що часом за бездоганним перформансом може стояти біль.

Артистка виклала в Instagram відео зі спільного виступу на сцені Мій Music Hall разом з колегою Віталієм Козловським.

Трінчер та Козловський влаштували перформанс

На відео показаний трюк у виконанні Анни та Віталія: Козловський підкинув і перевернув свою колегу у складних акробатичних підтримках на тлі вогню. Після цього на їхніх тілах залишилися синці та садна.

"Що може статися після дуету двох гарячих артистів? Зняття побоїв. От такі справи…" — написала Трінчер.

Номер артисти показали на зйомках новорічного шоу Олени Мозгової Мій Music Hall, яке вийде в новорічну ніч.

"А про мою травму від побаченого, ти нічо не хоч сказати?" — пожартувала в коментарях Леся Нікітюк.

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Трінчер та Козловський влаштували перформанс

У коментарях люди висловили захват від побаченого трюку:

  • "Ви були неперевершені".
  • "Які запальні".
  • "Оце так дві гарячі особисті".
  • "Це було так не очікувано, у мене щелепа впала. Просто неймовірно, я в захваті. Анічка — ти супер. Разом з Віталієм виступ став ще яскравішим. Ви обидва молодці, постаралися на славу".
  • "Але це була пожежа".
  • "Виклались на всі 200%".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Окрім цього, Козловський поділився подробицями свого райдера. Перед концертами він також виконує особливий ритуал щодо свого сина.