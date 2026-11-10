В магазине – 590 грн за кг: украинка рассказала о продаже каштанов на развес (фото)

Блогерша Евгения Малышок нашла в местном магазине необычный продукт – съедобные каштаны. Девушка решила приготовить их и поделилась своими впечатлениями.

Запеченные каштаны считают деликатесом. В магазине продукт стоит недешево – 590 гривен за килограмм. Евгения Малышок не пожалела денег, чтобы проверить, насколько это вкусно и полезно. Фокус обратил внимание на ее опыт.

"Каштаны по 590 грн. Они съедобны. Впервые, если честно, такие вижу. Они продаются у нас в городе – в магазине "Оксана". Девушки говорят, что их можно есть сырыми или жарить. На вкус, говорят, напоминают миндаль. Сейчас мы возьмем немножко и попробуем, какие они" (@malyshokevgenia).

Каштаны продают по 590 грн за кг Фото: TikTok

Далее она подчеркнула, что следует отличать разные виды каштанов: ядовитые "лошадиные", которые можно собрать в парках, и съедобные – они значительно больше по размеру. Их также еще называют "турецкими".

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По словам блоггерши, на вкус сырые каштаны терпки и немного горьки. Именно поэтому их лучше запекать.

"Самый вкусный способ приготовления каштанов – жарка на сухой сковородке. Выходят тверденькие, хрустящие, сладкие. Очень вкусные. Немного напоминают миндаль, но больше похожи на вареный картофель, который замерз на зиму, а потом его сварили", – рассказывает Евгения.

Такие каштаны можно есть Фото: TikTok

Также девушка пыталась запекать такие каштаны в духовке, предварительно надрезав макушки, но такой способ приготовления ей не понравился.

"Не знаю, может, они очень полезны, но по вкусу – такое себе. Точно не миндаль, где-то отдаленно напоминает картошку в мундире, но сладкую", – добавляет она.

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