У магазині – 590 грн за кг: українка розказала про продаж каштанів на вагу (фото)
Блогерка Євгенія Малишок знайшла у місцевому магазині незвичний продукт – їстівні каштани. Дівчина вирішила приготувати їх і поділилася власними враженнями.
Запечені каштани вважають делікатесом. У магазині продукт коштує недешево – 590 гривень за кілограм. Євгенія Малишок не пошкодувала грошей, щоб перевірити, наскільки це смачно і корисно. Фокус звернув увагу на її досвід.
"Каштани по 590 грн. Вони їстівні. Вперше, якщо чесно, такі бачу. Вони продаються у нас в місті – в магазині "Оксана". Дівчата кажуть, що їх можна їсти сирими або смажити. На смак, кажуть, нагадують мигдаль. Зараз ми візьмемо трішечки і спробуємо, які вони", – розповідає блогерка у TikTok (@malyshokevgenia).
Далі вона наголосила, що слід відрізняти різні види каштанів: отруйні "кінські", які можна назбирати у парках, та їстівні – вони значно більші за розміром. Їх також ще називають "турецькими".
За словами блогерки, на смак сирі каштани терпкуваті та трохи гіркі. Саме тому їх краще запікати.
"Найсмачніший спосіб приготування каштанів – смаження на сухій сковорідці. Виходять тверденькі, хрусткі, солодкі. Дуже смачні. Трохи нагадують мигдаль, але більше схожі на варену картоплю, яка замерзла на зиму, а потім її зварили", – розповідає Євгенія.
Також дівчина пробувала запікати такі каштани в духовці, попередньо надрізавши верхівки, але такий спосіб приготування їй не сподобався.
"Не знаю, може, вони дуже корисні, але на смак – таке собі. Точно не мигдаль, десь віддалено нагадує картоплю в мундирі, але солодку", – додає вона.
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