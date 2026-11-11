Последняя — вдвое младше. Главные женщины в жизни Леонардо Ди Каприо (фото)

Одному из известнейших мужчин в мире Леонардо Ди Каприо исполняется 52 года. Он так и не был женат, но известен своими многочисленными романами с актрисами и моделями.

Часто шутят, что Лео встречается только с девушками до 25 лет. Впрочем, последней и нынешней его избраннице уже 28. Фокус рассказывает о главных женщинах в жизни звезды "Титаника" и "Острова проклятых".

Виттория Черетти

Впервые актера связали с итальянской моделью в 2023 году, и пара преимущественно держала свои отношения подальше от публики.

В августе того же года пара заметили в Санта-Барбаре, Калифорния. В следующем месяце Лео отправился в Италию, где посетила Неделю моды в Милане, на которой Черетти прогуливалась по подиуму.

Источник сообщил Us Weekly, что Ди Каприо был "полностью влюблен" в модель, добавив, что у них обоих "много общего".

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В настоящее время отношения пары продолжаются, хотя не выходят в публичное пространство.

Виттория Черетти Фото: instagram.com/vittoria

Жизель Бюндхен (2000–2005)

Один из самых громких романов в Голливуде. Бразильская супермодель была вместе с Ди Каприо около пяти лет. Она стала единственной избранницей, с которой Лео официально появился на красной дорожке премии "Оскар". Отношения завершились, когда Жизель решила изменить свой образ жизни, тогда как Лео еще не был готов к браку.

Модель впоследствии вышла замуж за футболиста Тома Брэди и родила от него двоих детей. Впрочем, пара уже разошлась. А в начале 2025 года 44-летняя Жизель родила третьего ребенка от бойфренда Хоакима Валенте.

Жизель Бюндхен Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Бар Рафаэли (2006–2011)

Израильская топ-модель, с которой актера связывали нестабильные отношения (пара неоднократно расходилась и снова сходилась), длились почти шесть лет. Казалось, все идет к свадьбе — актер даже познакомился с ее семьей в Израиле, однако роман закончился именно тогда, когда Бар исполнилось 25 лет.

Рафаэли уже вышла замуж за бизнесмена Ади Эзру и стала матерью троих детей.

Бар Рафаэли Фото: Instagram

Камилла Морроне (2017–2022)

Американская актриса и модель аргентинского происхождения. Их отношения продолжались пять лет и казались очень крепкими: пара жила вместе во время пандемии и даже завела собак.

Их, по слухам, познакомил Аль Пачино, отчим девушки. Однако история повторилась — летом 2022 года, вскоре после того, как Камиле исполнилось 25 лет, пара разошлась.

По слухам, причиной разрыва стала загруженность рабочих графиков знаменитостей. Впрочем, в сети снова шутили о том, что Ди Каприо не встречается с женщинами старше 25 лет.

После этого актеру приписывали ряд отношений. В частности, с Джиджи Хадид и украинской моделью Марией Береговой.

Камилла Морроне Фото: Camila Morrone/Instagram

В Лео также были кратковременные, но громкие романы с актрисой Блейк Лайвли (в 2011 году), а также с целым рядом "ангелов" Victoria's Secret, среди которых — Эрин Гизертон и Тони Гаррн.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти наслаждались романтической велосипедной прогулкой во время свидания в Нью-Йорке.

Девушка актера показалась в кружевном платье.

Кроме того, Лео остановила и обыскала полиция, не узнавшая его на Ибице.