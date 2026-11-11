Остання — вдвічі молодша. Головні жінки в житті Леонардо Ді Капріо (фото)

Одному з найвідоміших чоловіків у світі Леонардо Ді Капріо виповнюється 52 роки. Він так і не був одружений, але відомий своїми численними романами з акторками та моделями.

Часто жартують, що Лео зустрічаєтья лише з дівчатами до 25 років. Втім, останній та теперішній його обраниці вже 28. Фокус розповідає про головних жінок у житті зірки "Титаніка" та "Острова проклятих".

Вітторія Черетті

Уперше актора пов'язали з італійською моделлю у 2023 році, і пара переважно тримала свої стосунки подалі від уваги публіки.

У серпні того року пару помітили в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Наступного місяця Лео вирушив до Італії, де відвідав Тиждень моди в Мілані, на якому Черетті прогулювалася подіумом.

Джерело повідомило Us Weekly, що Ді Капріо був "повністю закоханий" у модель, додавши, що у них обох "багато спільного".

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Наразі стосунки пари тривають, хоча не виходять у публічний простір.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

Жизель Бюндхен (2000–2005)

Один із найгучніших романів у Голлівуді. Бразильська супермодель була разом з Ді Капріо близько п’яти років. Вона стала єдиною обраницею, з якою Лео офіційно з’явився на червоній доріжці премії "Оскар". Стосунки завершилися, коли Жизель вирішила змінити свій спосіб життя, тоді як Лео ще не був готовий до шлюбу.

Модель згодом одружилася з футболістом Томом Бреді та народила від нього двох дітей. Втім, пара вже розійшлася. А на початку 2025 року 44-річна Жизель народила третю дитину від бойфренда Хоакіма Валенте.

Жизель Бюндхен Фото: Gisele Bündchen/Instagram

Бар Рафаелі (2006–2011)

Ізраїльська топмодель, із якою актора пов’язували нестабільні стосунки (пара неодноразово розходилася й знову сходилася), що тривали майже шість років. Здавалося, усе йде до весілля — актор навіть познайомився з її родиною в Ізраїлі, — проте роман закінчився саме тоді, коли Бар виповнилося 25 років.

Рафаелі вже вийшла заміж за бізнесмена Аді Езру та стала матірʼю трьох дітей.

Бар Рафаелі Фото: Instagram

Каміла Морроне (2017–2022)

Американська акторка й модель аргентинського походження. Їхні стосунки тривали п’ять років і здавалися дуже міцними: пара жила разом під час пандемії й навіть завела собак.

Їх, за чутками, познайомив Аль Пачіно, вітчим дівчини. Однак історія повторилася — влітку 2022 року, невдовзі після того, як Камілі виповнилося 25 років, пара розійшлася.

За чутками, причиною розриву стала завантаженість робочих графіків знаменитостей. Втім, у мережі знову жартували про те, що Ді Капріо не зустрічається з жінками, старшими за 25 років.

Після цього актору приписували низку стосунків. Зокрема з Джіджі Хадід та українською моделлю Марією Береговою.

Каміла Морроне Фото: Camila Morrone/Instagram

Протягом років у Лео також були короткочасні, але гучні романи з акторкою Блейк Лайвлі (у 2011 році), а також із цілою низкою "ангелів" Victoria’s Secret, серед яких — Ерін Гізертон і Тоні Гаррн.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті насолоджувалися романтичною велосипедною прогулянкою під час побачення в Нью-Йорку.

Дівчина актора показалась у мереживній сукні.

Крім того, Лео зупинила та обшукала поліція, яка не впізнала його на Ібіці.