"Не хотела снимать это видео": врач из роддома заговорила об истории Ирины Федышин

По словам медика, при выборе роддома женщинам следует обращать внимание на квалификацию персонала, а не руководствоваться количеством подписчиков, качественным ремонтом или сервисом. Она отметила несколько важных моментов, которые нужно всегда учитывать.

Дарья, которая называет себя врачом акушером-гинекологом, заговорила о трагической истории певицы Ирины Федишин, потерявшей ребенка на позднем сроке беременности. Фокус обратил внимание на ее рассказ.

Дарья в начале своего обращения подчеркнула, что предпочла бы не говорить об этом случае, но решилась на это, когда услышала откровенный рассказ самой Ирины Федишин, которая по часам расписала, что с ней произошло в тот трагический день.

"Я предпочла бы не снимать это видео, но если Ирина Федишин решилась поделиться своим трагическим опытом, то я как врач, регулярно работающий в родзале, просто обязана проговорить с вами то, чему женщин должна научить эта история", – отмечает Дарья в TikTok (@daria.gynotes).

Опрос Как вы относитесь к критике Ирины Федишин за публичность во время беременности? Опрос открыт до Это ее осознанный выбор Нормально, но надо знать меру "Счастье любит тишину" Ничего не знаю об этой ситуации Голосувати

В первую очередь, она подчеркнула, что свечи не устраняют проблемы. Это "гомеопатический препарат, а значит – неэффективный". Поэтому его прием, по ее словам, "всегда потеря времени и ноль пользы".

"Во-вторых, появление боли в животе, имеющей характер режущего, а это типичный признак отслоения плаценты, всегда должно быть поводом для немедленного обращения в больницу", – добавляет врач.

И подчеркивает: по приезде в роддом, если женщина способна сама передвигаться, у нас есть два ключевых обследования, которые должны быть проведены: оценка сердцебиения ребенка и УЗИ. Длительность таких обследований – всего до 15 мин.

По словам Дарьи, врач, которого женщина выбирает для родов, должен разбираться в проведении УЗИ – это ключевой навык, а не количество подписчиков или еще чего-то.

"Выбирая больницу, отдавайте предпочтение большой многопрофильной больнице или перинатальному центру. Там всегда будет врач, способный выполнить то или иное исследование. Там ежедневно решаются осложнения, поэтому персонал знает, как с ними работать. Там намного меньший риск потери драгоценного времени […] спасет вашу жизнь", – подытожила Дарья.

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