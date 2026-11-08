"Назову фамилии": муж Ирины Федишин пригрозил врачам после потери ребенка
Украинский продюсер Виталий Човник сделал эмоциональное заявление после того, как его жена Ирина Федишин потеряла дочь во время третьей беременности.
Возлюбленный певицы после её откровенного рассказа о ходе тех трагических событий предупредил причастных врачей, что раскроет ещё больше фактов и даже фамилии.
Муж Ирины Федишин пригрозил врачам
"Ирина долго не решалась написать этот пост… Ей потребовалось много сил, чтобы рассказать о самой страшной ночи в нашей жизни. А меня, как мужа и отца, до сих пор разрывает изнутри от всего, что произошло", — написал Виталий, опубликовав это заявление в своих соцсетях.
Муж Ирины Федишин сознательно не торопился с собственным рассказом, ведь хотел дать ей время хотя бы немного прийти в себя и собраться с силами.
"И сегодня она нашла в себе мужество первой рассказать о пережитом. И поверьте, она рассказала обо всём ещё очень сдержанно. Но это далеко не всё, что я хочу сказать. Я расскажу гораздо больше", — отметил Човник.
Виталий пообещал раскрыть обстоятельства той ночи, рассказать об организации работы больницы, а также о действиях и решениях конкретных людей.
"И назову фамилии тех, к кому остаются серьезные вопросы. Я не хочу, чтобы эта история осталась лишь нашей личной болью. Я хочу, чтобы правда была услышана, чтобы на все вопросы были даны ответы, а самое главное — чтобы ни одной другой семье не пришлось пережить то, что пережили мы", — подытожил супруг артистки.
Потеря дочери
13 октября стало известно, что Ирина и Виталий потеряли третьего ребенка, которого они так долго ждали. Мужчина сначала не стал раскрывать подробностей, но попросил молиться за жену и их маленького ангела.
"Моё сердце разбито на куски, это самые страшные дни в моей жизни… болит ужасно… Ирина жива, но находится в тяжелом состоянии, мы едва не потеряли и её… Просим молиться за душу маленького ангелочка и за здоровье и выздоровление Ирины", — написал тогда Виталий.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Ирина Федишин поделилась трогательной песней "Ангелятко". Артистка рассказала, как пытается пережить трагедию.
- Виталий Човник поблагодарил людей за поддержку их семьи в тяжелые времена и выразил восхищение силой своей жены.
Кроме того, Федишин рассказала о своих переживаниях в связи с потерей нерожденного ребенка.