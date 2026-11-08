"Назву прізвища": чоловік Ірини Федишин пригрозив лікарям після втрати дитини

Український продюсер Віталій Човник зробив емоційну заяву після того, як його дружина Ірина Федишин втратила їхню донечку під час третьої вагітності.

Коханий співачки після її відвертої розповіді про перебіг тих трагічних подій попередив причетних лікарів, що розкриє ще більше фактів і навіть прізвища.

Чоловік Ірини Федишин пригрозив лікарям

"Ірина довго не наважувалася написати цей пост… Їй знадобилося багато сил, щоб розповісти про найстрашнішу ніч у нашому житті. А мене як чоловіка і батька досі розриває зсередини від усього, що сталося", — написав Віталій, продублювавши заяву у своїх соцмережах.

Чоловік Ірини Федишин свідомо не поспішав з власною розповіддю, адже хотів дати їй час хоча б трохи оговтатися та зібратися із силами.

"І сьогодні вона знайшла в собі мужність розповісти про пережите першою. І повірте, вона розповіла про все ще дуже стримано. Але це далеко не все, що я маю сказати. Я розповім значно більше", — зазначив Човник.

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Віталій пообіцяв розкрити обставини тієї ночі, про організацію роботи лікарні, про дії та рішення конкретних людей.

"І назву прізвища тих, до кого залишаються серйозні запитання. Я не хочу, щоб ця історія залишилася лише нашим особистим болем. Я хочу, щоб правда була почута, щоб на всі запитання були дані відповіді, а найголовніше — щоб жодній іншій родині не довелося пережити те, що пережили ми", — резюмував чоловік артистки.

Втрата дочки

13 жовтня стало відомо, що Ірина та Віталій втратили третю дитину, яка була дуже довгоочікувана для них. Чоловік спершу не став розкривати деталей, але попросив молитися за дружину та їхнього маленького ангела.

"Моє серце розбите на шматки, найстрашніші дні у моєму житті… болить страшенно… Ірина жива, але переживає страшний стан, ми ледь не втратили і її… Просимо молитов за душу маленького Ангелика і за здоров’я та відновлення Ірини ", — написав тоді Віталій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ірина Федишин поділилась щемливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити трагедію.

Віталій Човник подякував людям за підтримку їхньої родини у важкі часи та висловив захоплення силою своєї дружини.

Крім того, Федишин розповіла про власні переживання через втрату ненародженої дитини.