"Не хотіла знімати це відео": лікарка з пологового заговорила про історію Ірини Федишин

За словами медикині, під час вибору пологового жінкам варто звертати увагу на кваліфікацію персоналу, а не керуватися кількістю підписників, якісним ремонтом чи сервісом. Вона наголосила на кількох важливих моментах, які потрібно завжди враховувати.

Пані Дарʼя, яка називає себе лікарем акушером-гінекологом, заговорила про трагічну історію співачки Ірини Федишин, яка втратила дитину на пізньому терміні вагітності. Фокус звернув увагу на її розповідь.

Дарʼя на початку свого звернення наголосила, що воліла б не говорити про цей випадок, але наважилася на це, коли почула відверту розповідь самої Ірини Федишин, яка по годинах розписала, що з нею сталося того трагічного дня.

"Я воліла б не знімати це відео, але якщо пані Ірина Федишин наважилася поділитися своїм трагічним досвідом, то я як лікарка, яка регулярно працює в пологовому залі, просто зобов’язана проговорити з вами те, чого жінок має навчити ця історія", – зазначає Дар’я у TikTok (@daria.gynotes).

Опитування Як ви ставитеся до критики Ірини Федишин за публічність під час вагітності? Опитування відкрите до Це її свідомий вибір Нормально, але треба мати міру "Щастя любить тишу" Нічого не знаю про цю ситуацію Голосувати

Насамперед вона наголосила, що свічки не усувають проблеми. Це "гомеопатичний препарат, а отже – неефективний". Тому його прийом, за її словами, "завжди втрата часу і нуль користі".

"По-друге, поява болю в животі, що має характер ріжучого, а це типова ознака відшарування плаценти, завжди має бути приводом негайного звернення до лікарні", – додає лікарка.

І наголошує: після приїзду в пологовий, якщо жінка здатна сама пересуватися, у нас є два ключові обстеження, які мають бути проведені: оцінка серцебиття дитини та УЗД. Загальна тривалість таких обстежень – всього до 15 хв.

За словами Дар’ї, лікар, якого жінка обирає для пологів, має розумітися на проведенні УЗД – це ключова навичка, а не кількість підписників чи ще чогось.

"Обираючи лікарню, надавайте перевагу великій багатопрофільній лікарні або перинатальному центру. Там завжди буде лікар, здатний виконати те чи інше дослідження. Там щоденно вирішуються ускладнення, тому персонал знає, як їх менеджувати. Там набагато менший ризик втрати дорогоцінного часу […] Не керуйтеся при виборі пологового ремонтом чи, як вам здається, гарним сервісом, адже ні те, ні інше не врятує ваше життя", – підсумувала Дар’я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Віталій Човник емоційно заявив про свій біль після того, як його дружина Ірина Федишин втратила доньку під час третьої вагітності.

Нещодавно співачка також поділилася зворушливою піснею "Ангелятко". Артистка розповіла, як намагається пережити цю трагедію.

Крім того, знаменитість уперше показалася на публіці та продемонструвала, який має вигляд після втрати. Щодня вона збирає себе докупи й вчиться жити далі заради своєї родини.