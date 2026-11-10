Подкопаева показала 20-летнюю дочь, которая живет в США (фото)

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, живущая в США, показала свою старшую дочь Каролину, которой исполнилось 20 лет.

Олимпийская чемпионка трогательно обратилась к имениннице и показала, как она менялась с годами, в своем Instagram.

Подкопаева показала дочь

Звездная мама удивилась, что ее ребенок так быстро стал взрослым.

"И когда ты успела так вырасти? Уже 20! Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь! Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично!" – написала гимнастка.

Лилия Подкопаева с дочерью Фото: podkopayeva_official

Лилия Подкопаева с дочерью Фото: podkopayeva_official

Лилия Подкопаева с дочерью Фото: podkopayeva_official

Дочь Лилии Подкопаевой Фото: podkopayeva_official

20-летняя Каролина ведет страницу в Instagram, где время от времени показывает свою жизнь в США и подписывает сообщения на английском. А в био ее профиле можно увидеть украинский флаг.

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Лилия Подкопаева с дочерью Фото: podkopayeva_official

Именинница в прошлом году Фото: podkopayeva_official

Подкопаева усыновила старшего сына Вадима, когда ему не было даже года. Впоследствии она стала мамой Каролины, родившейся в союзе с бизнесменом Тимофием Нагорным. Также у олимпийской чемпионки есть дочь Эвелина от нынешнего мужа Игоря Дубинского, с которым Лилия состоит в браке с 2018 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская гимнастка показала подросшую дочь Эвелину в день ее шестилетия.

Лилия Подкопаева поделилась редкими кадрами с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.

Кроме того, чемпионка поздравила старшего сына Вадима с 19-летием.