Подкопаева показала 20-летнюю дочь, которая живет в США (фото)
Украинская гимнастка Лилия Подкопаева, живущая в США, показала свою старшую дочь Каролину, которой исполнилось 20 лет.
Олимпийская чемпионка трогательно обратилась к имениннице и показала, как она менялась с годами, в своем Instagram.
Подкопаева показала дочь
Звездная мама удивилась, что ее ребенок так быстро стал взрослым.
"И когда ты успела так вырасти? Уже 20! Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь! Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой! Люблю тебя безгранично!" – написала гимнастка.
20-летняя Каролина ведет страницу в Instagram, где время от времени показывает свою жизнь в США и подписывает сообщения на английском. А в био ее профиле можно увидеть украинский флаг.
Подкопаева усыновила старшего сына Вадима, когда ему не было даже года. Впоследствии она стала мамой Каролины, родившейся в союзе с бизнесменом Тимофием Нагорным. Также у олимпийской чемпионки есть дочь Эвелина от нынешнего мужа Игоря Дубинского, с которым Лилия состоит в браке с 2018 года.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинская гимнастка показала подросшую дочь Эвелину в день ее шестилетия.
- Лилия Подкопаева поделилась редкими кадрами с мужем-бизнесменом Игорем Дубинским.
Кроме того, чемпионка поздравила старшего сына Вадима с 19-летием.