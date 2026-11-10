Подкопаєва показала 20-річну дочку, яка живе в США (фото)

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва, яка живе в США, показала свою старшу дочку Кароліну, якій виповнилося 20 років.

Олімпійська чемпіонка зворушливо звернулася до іменинниці і показала, як вона змінювалася з роками, у своєму Instagram.

Подкопаєва показала дочку

Зіркова мама здивувалася, що її дитина так швидко стала дорослою.

"І коли ти встигла так вирости? Уже 20! Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така доросла й самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся! Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою! Люблю тебе безмежно!" — написала гімнастка.

Лілія Подкопаєва з дочкою Фото: podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з дочкою Фото: podkopayeva_official

Лілія Подкопаєва з дочкою Фото: podkopayeva_official

Дочка Лілії Подкопаєвої Фото: podkopayeva_official

20-річна Кароліна веде сторінку в Instagram, де час від часу показує своє життя в США та підписує дописи англійською. А в біо її профілю можна побачити український прапор.

Видео дня

Лілія Подкопаєва з дочкою Фото: podkopayeva_official

Іменинниця минулого року Фото: podkopayeva_official

Зазначимо, що Подкопаєва всиновила старшого сина Вадима, коли йому не було навіть року. Згодом вона стала мамою Кароліни, яку народила в союзі з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Також в олімпійської чемпіонки є донька Евеліна від нинішнього чоловіка Ігоря Дубінського, з яким Лілія перебуває у шлюбі з 2018 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська гімнастка показала підрослу доньку Евеліну в день її шестиріччя.

Лілія Подкопаєва поділилася рідкісними кадрами з чоловіком-бізнесменом Ігорем Дубінським.

Крім того, чемпіонка привітала старшого сина Вадима з 19-річчям.