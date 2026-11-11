Кондитеру заплатили за "испорченный" торт: все смеялись, когда услышали правду

Украинская кондитерша, которая готовит торты по заказу, рассказала о необычном предложении. Ей заплатили за "страшный" торт. Заказчик хотела, чтобы десерт выглядел так, будто она сама его испекла.

Валентина взялась за эту работу, хотя задача была непростой. Мол, намеренно портить торт оказалось не так просто, как кажется поначалу. Ведь нужно отходить от привычной технологии выпечки и декорирования. Что у нее получилось – читайте в материале Фокуса.

"Когда годами стараешься сделать каждый торт максимально аккуратным, а здесь получаешь задание: "Мне нужно, чтобы он выглядел очень некрасиво". И это, кстати, было совершенно серьезно. Заказчик хотела медовик, который будет выглядеть так, будто она приготовила его сама дома. Без идеального выравнивания, красивых бортиков и всего" кондитерка в TikTok (@valentyna_toper).

Валентине заплатили за "страшный" торт Фото: TikTok

Чтобы торт выглядел домашним, Валентина сделала его широким, но относительно тонким. Также она не выравнивала края каждой лепешки, а также давала больше крема, чтобы он стекал.

"Скажу честно: сделать торт специально неидеальным оказалось еще той задачей. Потому что руки автоматически хотят что-то подровнять, поправить, сделать красивее. Но когда после фото готового торта я получила от заказчика: "страшненький" – поняла: задача выполнена на все 100%" – смеется она.

Валентина показала процесс приготовления Фото: TikTok

Для декорирования Валентина использовала измельченную в крошку медовую лепешку, которой украсила поверхность десерта, создав так называемый "эффект неаккуратности".

В комментариях зрители шутят.

"Подложка курит всю кантору", – написала одна из участниц обсуждения. Другая добавила: "Нужно было собрать на домашней тарелке".

Отзывы в комментариях Фото: TikTok Отзывы в комментариях Фото: TikTok

"Кому-то заказчик сказала, что готовила сама, а затем тот, кому это говорили, увидит ваше видео в TikTok", – пишет следующий пользователь.

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