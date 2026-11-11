Кондитерці заплатили за "зіпсований" торт: всі сміялися, коли почули правду

Українська кулінарка, яка готує торти на замовлення, розповіла про незвичну пропозицію. Їй заплатили за "страшний" торт. Замовниця хотіла, щоб десерт виглядав так, ніби вона сама його спекла.

Валентина взялася за цю роботу, хоча завдання було непростим. Мовляв, навмисно псувати торт виявилося не так просто, як здається спочатку. Адже потрібно відходити від звичної технології випікання та декорування. Що в неї вийшло – читайте у матеріалі Фокусу.

"Коли роками стараєшся зробити кожен торт максимально акуратним, а тут отримуєш завдання: "Мені потрібно, щоб він виглядав дуже некрасиво". І це, до речі, було абсолютно серйозно. Замовниця хотіла медовик, який виглядатиме так, ніби вона приготувала його сама вдома. Без ідеального вирівнювання, красивих бортиків і всього того, що я зазвичай так старанно роблю", – розповідає кондитерка у TikTok (@valentyna_toper).

Валентині заплатили за "страшний" торт Фото: TikTok

Щоб торт виглядав як домашній, Валентина зробила його широким, але відносно тонким. Також вона не вирівнювала краї кожного коржика, а також давала більше крему, щоб він стікав.

"Скажу чесно: зробити торт спеціально неідеальним виявилося ще тим завданням. Бо руки автоматично хочуть щось підрівняти, поправити, зробити гарніше. Але коли після фото готового торта я отримала від замовниці: "страшненький" – зрозуміла: завдання виконано на всі 100%" – сміється вона.

Валентина показала процес приготування Фото: TikTok

Для декорування Валентина використала подрібнений у крихту медовий коржик, яким прикрасила поверхню десерту, створивши так званий "ефект неакуратності".

У коментарях глядачі жартують.

"Підложка палить всю кантору", – написала одна з учасниць обговорення. Інша додала: "Потрібно було зібрати на тарілці домашній".

Відгуки у коментарях Фото: TikTok Відгуки у коментарях Фото: TikTok

"Комусь замовниця сказала, що готувала сама, а потім той, кому це говорили, побачить ваше відео в TikTok", – пише наступний користувач.

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