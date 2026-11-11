Деми Мур – 64. Как голливудской звезде удается выглядеть на 30 (фото)

Невероятный внешний вид Деми Мур, которой сегодня, 11 ноября, исполняется 64 года, это результат сочетания удачной генетики, строгой самодисциплины и развития эстетической медицины.

Хотя в СМИ часто говорят, что Деми Мур "выглядит на 30", секрет ее замечательной формы кроется в комплексном, системном подходе к уходу за телом и лицом.

Ключевые составляющие "эликсира молодости"

Достижение эстетической медицины. Пластические хирурги и специалисты по эстетической косметологии сходятся во мнении, что актриса прибегает к высококлассным малоинвазивным процедурам. В частности, заметны признаки SMAS-лифтинга (подтяжки лица и шеи), точного контурирования лица филлерами, аппаратных процедур для стимуляции выработки коллагена (например, радиочастотного микроигловатого лифтинга), а также инъекций ботокса для разглаживания кожи.

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Хотя сама именинница признавала лишь несколько хирургических вмешательств, сделанных давно, эксперты отмечают удивительную "структурную гармонию" и особое внимание к качеству кожи.

Деми Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Рацион питания и спорт

Суровое сыроедное веганское питание. В течение многих лет звезда фильма "Субстанция" соблюдает строгий рацион, состоящий из сырых растительных продуктов. Ее меню в основном включает необработанную пищу: много листовой зелени, овощей, ягод, пророщенных семян, орехов и свежих соков. Она почти полностью исключила сахар, алкоголь и "тяжелые" углеводы, что помогает предотвратить внутренние воспаления и гликацию кожи.

Также в жизни именинницы постоянно присутствуют умеренные, но регулярные физические нагрузки. В отличие от времен съемок фильма "Солдат Джейн", когда Деми истощала себя сверхтяжелыми тренировками в стиле морской пехоты, ее нынешний подход к фитнесу — осознанный и заботливый. Она предпочитает йозу, пилатес, кардиотренирование на основе танцевальных движений, а также регулярные длительные прогулки на свежем воздухе. Это способствует лимфодренажу, поддерживает гибкость тела и тонус мышц.

Деми Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Уход за кожей

В повседневном уходе звезда придерживается философии "меньше — значит больше". Она не перегружает кожу большим количеством средств, выбирает тщательную очистку (используя многоразовые салфетки), щедрое увлажнение, применение сывороток с пептидами или медью, а также регулярный самомассаж скребком гуа-ша для улучшения кровообращения.

Деми открыто заявляет, что старение – это выбор. Она выступает за любовь к себе и пытается избегать стресса, считая, что внутреннее спокойствие и принятие собственной женской силы непосредственно отражаются на внешности.

Деми Мур исполнилось 64 года Фото: demimoore/instagram

Сочетание значительных финансовых инвестиций, генетического везения и ежедневной дисциплины позволяет Деми Мур выглядеть свежо и молодо.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Деми Мур появилась в образе, напомнившем культовую героиню Тринити из фильма "Матрица".

Американская актриса всегда выглядит безупречно, свежо и сияюще, а особое внимание публики привлекли ее невероятно гладкие и ухоженные руки.

Именинница поддержала бывшего мужа Брюса Уиллиса, борющегося за жизнь.