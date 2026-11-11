Демі Мур – 64. Як голлівудській зірці вдається виглядати на 30 (фото)

Неймовірний зовнішній вигляд Демі Мур, якій сьогодні, 11 листопада, виповнюється 64 роки, – це результат поєднання вдалої генетики, суворої самодисципліни та розвитку естетичної медицини.

Хоча в ЗМІ часто кажуть, що Демі Мур "виглядає на 30", секрет її чудової форми криється в комплексному, системному підході до догляду за тілом та обличчям.

Ключові складники "еліксиру молодості"

Досягнення естетичної медицини. Пластичні хірурги та фахівці з естетичної косметології сходяться на думці, що акторка вдається до висококласних малоінвазивних процедур. Зокрема, помітні ознаки SMAS-ліфтингу (підтяжки обличчя та шиї), точного контурування обличчя філерами, апаратних процедур для стимуляції вироблення колагену (наприклад, радіочастотного мікроголчастого ліфтингу), а також ін’єкцій ботоксу для розгладження шкіри.

Хоча сама іменинниця визнавала лише кілька хірургічних втручань, зроблених давно, експерти відзначають дивовижну "структурну гармонію" та особливу увагу до якості шкіри.

Видео дня

Демі Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Раціон харчування та спорт

Суворе сироїдне веганське харчування. Протягом багатьох років зірка фільму "Субстанція" дотримується суворого раціону, що складається із сирих рослинних продуктів. Її меню переважно включає необроблену їжу: багато листової зелені, овочів, ягід, пророщеного насіння, горіхів і свіжих соків. Вона майже повністю виключила цукор, алкоголь і "важкі" вуглеводи, що допомагає запобігти внутрішнім запаленням і глікації шкіри.

Також у житті іменинниці постійно присутні помірні, але регулярні фізичні навантаження. На відміну від часів зйомок фільму "Солдат Джейн", коли Демі виснажувала себе надважкими тренуваннями в стилі морської піхоти, її нинішній підхід до фітнесу — усвідомлений і дбайливий. Вона надає перевагу йозі, пілатесу, кардіотренуванням на основі танцювальних рухів, а також регулярним тривалим прогулянкам на свіжому повітрі. Це сприяє лімфодренажу, підтримує гнучкість тіла та тонус м’язів.

Демі Мур Фото: Demi Moore/Instagram

Догляд за шкірою

У повсякденному догляді зірка дотримується філософії "менше — означає більше". Вона не перевантажує шкіру великою кількістю засобів, натомість обирає ретельне очищення (використовуючи багаторазові серветки), щедре зволоження, застосування сироваток із пептидами або міддю, а також регулярний самомасаж скребком гуа-ша для покращення кровообігу.

Демі відкрито заявляє, що старіння — це вибір. Вона виступає за любов до себе й намагається уникати стресу, вважаючи, що внутрішній спокій і прийняття власної жіночої сили безпосередньо відображаються на зовнішності.

Демі Мур виповнилося 64 роки Фото: demimoore/instagram

Поєднання значних фінансових інвестицій, генетичного везіння та щоденної дисципліни дозволяє Демі Мур виглядати свіжо та молодо.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Демі Мур з’явилася в образі, що нагадав культову героїню Трініті з фільму "Матриця".

Американська акторка завжди виглядає бездоганно, свіжо та сяюче, а особливу увагу публіки привернули її неймовірно гладкі та доглянуті руки.

Іменинниця підтримала колишнього чоловіка Брюса Вілліса, який бореться за життя.