Юрий Горбунов заговорил о третьем ребенке (фото)

Украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов раскрыл свое видение будущего пополнения в семье.

Шоумен признался, интересуются ли его с Катей Осадчей дети появлением еще одного ребенка в семье. Оказалось, что Иван и Данило не против брата или сестренки, но окончательное решение зависит от их матери.

Горбунов — о желании третьего ребенка

Ведущая проекту "Тур звездами" Наталья Тур спросила своего собеседника, не просят ли его сыновья Святого Николая в письмах еще одного брата или сестренку.

"Они как раз хотят. У нас просто в семье есть человек, который уже не очень хочет. И это не я. Поэтому здесь Святой Николай не поможет", — пошутил Юрий, имея в виду жену.

Юрий Горбунов с сыном Фото: gorbunovyuriy

В частности, шоумен подчеркнул, что живет в Киеве, потому его условия жизни не отличаются кардинально от других в плане отключений и обстрелов. Семья Горбунова и Осадчей пытается проводить свободное время вместе, даже когда его очень мало.

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Дети Горбунова и Осадчей

Звездные супруги воспитывают пятилетнего сына Даниила и девятилетнего сына Ивана. Супруги заключили брак в 2017 году. Интересно, что первенца родители длительное время не показывали публике.

А у Осадчей также есть сын Илья от первого брака. Юноша учится в США и время от времени видится с мамой и своими братиками.

Горбунов и Осадчая с детьми Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая показали своих подросших сыновей – 9-летнего Ивана и 5-летнего Даниила.

Телеведущий испугал поклонников из-за своего состояния. Он опубликовал фото, на котором лежит в постели с капельницей в руке.

Горбунов рассказывал Фокусу о благословении от семьи Владимира Ивасюка, съемки оскароносного Шона Пенна и кума Ирину Билык.