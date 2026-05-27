"Бывает и такое": Юрий Горбунов попал под капельницу
Известный украинский телеведущий Юрий Горбунов испугал поклонников из-за своего состояния.
На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал фото, где видно, как он лежит в постели с капельницей в руке.
"Бывает и такое", — лаконично подписал свою фотографию соцсети Юрий Горбунов.
Продюсер не стал вдаваться в подробности, что с ним произошло или, какой у него диагноз, но из-за его улыбки и позитивного настроя, можно предположить, что с ним не произошло ничего серьезного.
Ведь уже на следующий день Юрий Горбунов вернулся к работе и показал в своем личном блоге кадры со съемок. Поэтому можно сделать вывод, что телеведущий чувствует себя хорошо.
