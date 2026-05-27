"Буває й таке": Юрій Горбунов потрапив під крапельницю
Відомий український телеведучий Юрій Горбунов злякав шанувальників через свій стан.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував фото, де видно, як він лежить у ліжку з крапельницею в руці.
"Буває й таке", — лаконічно підписав свою світлину соцмережі Юрій Горбунов.
Продюсер не став вдаватися в подробиці, що з ним сталося або, який у нього діагноз, але через його посмішку та позитивний настрій, можна припустити, що з ним не сталося нічого серйозного.
Адже вже наступного дня Юрій Горбунов повернувся до роботи та показав у своєму особистому блозі кадри зі зйомок. Тож можна зробити висновок, що телеведучий почувається добре.
