Юрій Горбунов заговорив про третю дитину (фото)

Український телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов розкрив своє бачення на майбутнє поповнення в родині.

Шоумен зізнався, чи цікавляться його з Катею Осадчою діти появою ще однієї дитини в родині. Виявилося, що Іван і Данило не проти братика чи сестрички, але остаточне рішення залежить від їхньої мами.

Горбунов — про бажання третьої дитини

Ведуча проєкту "Тур зірками" Наталія Тур запитала свого співрозмовника, чи його сини не просять Святого Миколая у листах ще одного братика чи сестричку.

"Вони якраз хочуть. У нас просто в родині є людина, яка не дуже хоче вже. І це не я. Тому тут Святий Миколай не допоможе", — пожартував Юрій, маючи на увазі дружину.

Юрій Горбунов із сином Фото: gorbunovyuriy

Зокрема, шоумен наголосив, що живе в Києві, тому його умови життя не відрізняються кардинально від інших у плані відключень та обстрілів. Родина Горбунова та Осадчої намагається проводити вільний час разом, навіть коли його дуже мало.

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Діти Горбунова та Осадчої

Зіркове подружжя виховує пʼятирічного сина Данила та девʼятирічного сина Івана. Подружжя уклало шлюб у 2017 році. Цікаво, що первістка батьки тривалий час не показували публіці.

А в Осадчої також є син Ілля від першого шлюбу. Юнак наразі навчається у США та час від часу бачиться з мамою та своїми братиками.горб

Горбунов та Осадча з дітьми Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Юрій Горбунов і Катерина Осадча показали своїх підрослих синів – 9-річного Івана та 5-річного Данила.

Телеведучий злякав шанувальників через свій стан. Він опублікував фото, на якому лежить у ліжку з крапельницею в руці.

Горбунов розповідав Фокусу про благословення від родини Володимира Івасюка, зйомки оскароносного Шона Пенна та куму Ірину Білик.