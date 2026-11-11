Тайскую королеву красоты арестовали за кражу 20 миллионов долларов (фото)

Скандал вокруг благотворительной организации, которой руководила бывшая королева красоты, заставил власти Таиланда срочно начать проверку благотворительных фондов и организаций по всей стране.

50-летняя Панадда "Бум" Вонгпхуди, получившая в 2000 году титул "Мисс Таиланд", была арестована 6 ноября вместе со своим 53-летним мужем Атипом Анантаваном. Им предъявлены обвинения, в частности, в мошенничестве и отмывании денег. Об этом пишет The Straits Times.

Королева красоты украла деньги?

По версии следствия, около 527 миллионов батов (20,2 млн сингапурских долларов, более 15 млн американских) из 815 миллионов батов, собранных для организации "Онгкорн Тхамди" ("Фонд творения добра"), были присвоены супругами. Эти средства, как утверждается, использовались для личных нужд: погашение задолженности по кредитным картам, приобретение предметов роскоши и строительство виллы с бассейном на Пхукете.

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По мнению наблюдателей, это дело свидетельствует о том, что законодательство Таиланда по благотворительным организациям часто устарело, а его выполнение — непоследовательным, что подчеркивает необходимость обеспечения большей прозрачности.

"Такие случаи случаются снова и снова, причем суммы становятся все больше, а схема остается неизменной: пожертвования поступают на личный счет, который никто не проверяет", — отмечает Бунвара Сумано, научная сотрудница Таиландского института исследований развития.

Согласно Таиландскому закону о контроле за сбором средств от 1944 года, для проведения сбора пожертвований необходимо получить соответствующее разрешение. Кроме того, организатор сбора обязан периодически отчитываться перед общественностью об общем объеме полученных средств и имущества, а также об их использовании.

Панадда Вонгпхуди Фото: Instagram

Не подавали отчеты

Однако в ходе расследования деятельности фонда 4 ноября выяснилось, что с момента регистрации в 2022 году организация ни разу не представляла отчеты о доходах и расходах или годовых балансах.

"Этот фонд проводил масштабные кампании в социальных сетях, в том числе для помощи пострадавшим от наводнений, однако в системе нет никаких данных о том, что они когда-либо обращались за получением разрешения. Власти обратили на это внимание только после того, как разразился скандал", — говорит Бунвара.

Проверкой соблюдения требований занимаются различные государственные ведомства, поэтому возникает ситуация, когда "каждое учреждение рассчитывает на то, что контроль осуществляет кто-то другой".

Панадда Вонгпхуди Фото: Instagram

Во время наводнений, охвативших несколько провинций в сентябре и октябре, Панадда была замечена в спасательном жилете: она шла в воде, уровень которой достигал пояса, доставляя помощь пострадавшим жителям.

Как сообщают местные СМИ, хотя королева красоты уже публично извинилась, по меньшей мере 10 благотворителей подали жалобы на ее фонд, утверждая, что средства, предназначенные для пострадавших от наводнения, были использованы не по назначению.

Интересно, что на Панадду в Instagram подписаны более 2 млн человек. Она часто показывает в соцсетях свою благотворительную деятельность.

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