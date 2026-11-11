Тайську королеву краси арештували за крадіжку 20 мільйонів доларів (фото)

Скандал навколо благодійної організації, якою керувала колишня королева краси, змусив владу Таїланду терміново розпочати перевірку благодійних фондів та організацій по всій країні.

50-річна Панадда "Бум" Вонгпхуді, яка у 2000 році здобула титул "Міс Таїланд", була заарештована 6 листопада разом зі своїм 53-річним чоловіком Атіпом Анантаваном. Їм висунуто звинувачення, зокрема, у шахрайстві та відмиванні грошей. Про це пише The Straits Times.

Королева краси вкрала гроші?

За версією слідства, близько 527 мільйонів батів (20,2 млн сінгапурських доларів, понад 15 млн американських) із 815 мільйонів батів, зібраних для організації "Онгкорн Тхамді" ("Фонд творення добра"), були привласнені подружжям. Ці кошти, як стверджується, використовувалися для особистих потреб: погашення заборгованості за кредитними картками, придбання предметів розкоші та будівництва вілли з басейном на Пхукеті.

Видео дня

На думку спостерігачів, ця справа свідчить про те, що законодавство Таїланду щодо благодійних організацій часто є застарілим, а його виконання — непослідовним, що підкреслює необхідність забезпечення більшої прозорості.

"Такі випадки трапляються знову і знову, причому суми стають дедалі більшими, а схема залишається незмінною: пожертви надходять на особистий рахунок, який ніхто не перевіряє", — зазначає Бунвара Сумано, наукова співробітниця Таїландського інституту досліджень розвитку.

Згідно із Законом Таїланду про контроль за збором коштів від 1944 року, для проведення збору пожертв необхідно отримати відповідний дозвіл. Крім того, організатор збору зобов’язаний періодично звітувати перед громадськістю про загальний обсяг отриманих коштів і майна, а також про їх використання.

Панадда Вонгпхуді Фото: Instagram

Не подавали звіти

Однак у ході розслідування діяльності фонду 4 листопада з’ясувалося, що з моменту реєстрації у 2022 році організація жодного разу не подавала звіти про доходи та витрати або річні баланси.

"Цей фонд проводив масштабні кампанії в соціальних мережах, зокрема для допомоги постраждалим від повеней, проте в системі немає жодних даних про те, що вони коли-небудь зверталися за отриманням дозволу. Влада звернула на це увагу лише після того, як вибухнув скандал", — каже Бунвара.

Перевіркою дотримання вимог займаються різні державні відомства, через що виникає ситуація, коли "кожна установа розраховує на те, що контроль здійснює хтось інший".

Панадда Вонгпхуді Фото: Instagram

Під час повеней, що охопили кілька провінцій у вересні та жовтні, Панадда була помічена в рятувальному жилеті: вона йшла у воді, рівень якої сягав пояса, доставляючи допомогу постраждалим жителям.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, хоча королева краси вже публічно перепросила, щонайменше 10 благодійників подали скарги на її фонд, стверджуючи, що кошти, призначені для постраждалих від повені, були використані не за призначенням.

Цікаво, що на Панадду в Instagram підписані понад 2 млн людей. Вона часто показує в соцмережах свою благодійну діяльність.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Кейтлін Роуз Кеннеді-Мелансон, яка сама себе називає інфлюенсеркою в Instagram, коронована як "Міс Нью-Йорк Еліт", не сплатила повністю рахунок за своє весілля у вересні 2025 року.

Відома фітнес-інфлюенсерка Едда Піц опинилась у центрі скандалу. Співробітник Lufthansa не дозволив їй пройти на борт через начебто надто делікатний образ.

Українська модель Катерина Білик, володарка титулу Miss Supranational Ukraine 2025, розповіла Фокусу про досвід участі у міжнародних змаганнях у Таїланді. Там дівчина зіткнулася з жахливим ставленням до себе.