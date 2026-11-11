Филипп Киркоров чуть не упал на сцене: зрители говорят, что он был "под чем-то" (видео)
59-летний певец Филипп Киркоров попал в скандал после концерта в российском городе Тюмень. По словам зрителей, артист едва стоял на ногах и пропускал целые строчки в своих песнях.
Некоторые пользователи предположили, что Киркоров был пьян. Соответствующие видео быстро завирусились в сети и собрали много критики. Подробнее – расскажет Фокус.
Киркоров оконфузился во время концерта
На обнародованных роликах можно увидеть, как певец опозорился на собственном концерте в Тюмени. Киркоров не мог нормально петь, едва стоял на ногах и постоянно закатывал глаза.
Исполнитель выглядел не просто уставшим – он шатался, а его отстраненный взгляд и внешний вид свидетельствовали о серьезных проблемах.
Некоторые предположили, что артист пьян. Поклонники Киркорова отметили, что это был самый плохой концерт в их жизни.
- "Могу сказать, что это самый плохой концерт, на котором я когда-либо была на данный момент! Действительно жаль, что человек настолько не уважает своего зрителя";
- "Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые хотела, чтобы концерт скорее закончился, потому что было страшно, что он просто упадет на сцене";
- "Полный провал";
- "Под чем он?"
- "Когда батя на застолье взял микрофон";
- "Пьяный или под кайфом".
Киркоров оправдался
Сам Филипп объяснил свой странный выход на сцену высокой температурой. По его словам, врачи скорой помощи после концерта поставили его на ноги, и уже на следующий день он был готов "показать шоу" зрителям Тюмени, где у него было запланировано еще одно выступление.
Позиция Киркорова в войне
Певец является сторонником политики российского президента Владимира Путина. После начала полномасштабного вторжения Киркоров неоднократно делал заявления, демонстрирующие его украинофобность.
Кроме этого, Филипп часто выступал в оккупированном Крыму и посещал территории Донецкой области, захваченные россиянами.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Филипп Киркоров в очередной раз стал мемом в соцсетях. Артиста высмеяли из-за видео, в котором после взрыва пиротехники волосы на его голове встали дыбом. Это очень развеселило зрителей.
- Недавно российский артист устроил истерику и планировал отменить свой концерт в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников.
Кроме того, испуганный артист пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.