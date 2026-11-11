Филипп Киркоров чуть не упал на сцене: зрители говорят, что он был "под чем-то" (видео)

59-летний певец Филипп Киркоров попал в скандал после концерта в российском городе Тюмень. По словам зрителей, артист едва стоял на ногах и пропускал целые строчки в своих песнях.

Некоторые пользователи предположили, что Киркоров был пьян. Соответствующие видео быстро завирусились в сети и собрали много критики. Подробнее – расскажет Фокус.

Киркоров оконфузился во время концерта

На обнародованных роликах можно увидеть, как певец опозорился на собственном концерте в Тюмени. Киркоров не мог нормально петь, едва стоял на ногах и постоянно закатывал глаза.

Исполнитель выглядел не просто уставшим – он шатался, а его отстраненный взгляд и внешний вид свидетельствовали о серьезных проблемах.

Некоторые предположили, что артист пьян. Поклонники Киркорова отметили, что это был самый плохой концерт в их жизни.

"Могу сказать, что это самый плохой концерт, на котором я когда-либо была на данный момент! Действительно жаль, что человек настолько не уважает своего зрителя";

"Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые хотела, чтобы концерт скорее закончился, потому что было страшно, что он просто упадет на сцене";

"Полный провал";

"Под чем он?"

"Когда батя на застолье взял микрофон";

"Пьяный или под кайфом".

Видео дня

Киркоров оправдался

Сам Филипп объяснил свой странный выход на сцену высокой температурой. По его словам, врачи скорой помощи после концерта поставили его на ноги, и уже на следующий день он был готов "показать шоу" зрителям Тюмени, где у него было запланировано еще одно выступление.

Позиция Киркорова в войне

Певец является сторонником политики российского президента Владимира Путина. После начала полномасштабного вторжения Киркоров неоднократно делал заявления, демонстрирующие его украинофобность.

Кроме этого, Филипп часто выступал в оккупированном Крыму и посещал территории Донецкой области, захваченные россиянами.

Как выглядит Филипп Киркоров Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Филипп Киркоров в очередной раз стал мемом в соцсетях. Артиста высмеяли из-за видео, в котором после взрыва пиротехники волосы на его голове встали дыбом. Это очень развеселило зрителей.

Недавно российский артист устроил истерику и планировал отменить свой концерт в Анапе из-за угрозы атаки беспилотников.

Кроме того, испуганный артист пожаловался на обстрел и записал слезное обращение к своим поклонникам.