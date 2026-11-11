Філіп Кіркоров ледь не впав на сцені: глядачі кажуть, що він був "під чимось" (відео)

59-річний співак Філіп Кіркоров втрапив у скандал після концерту у російському місті Тюмень. За словами глядачів, артист ледь стояв на ногах і пропускав цілі рядки у своїх піснях.

Деякі користувачі припустили, що Кіркоров був п'яний. Відповідні відео швидко завірусились у мережі і назбирали багато критики. Детальніше – розповість Фокус.

Кіркоров оконфузився під час концерту

На оприлюднених роликах можна побачити, як співак зганьбився на власному концерті в Тюмені. Кіркоров не міг нормально співати, ледь стояв на ногах і постійно закочував очі.

Виконавець виглядав не просто втомленим — він хитався, а його відсторонений погляд і зовнішній вигляд свідчили про серйозні проблеми.

Дехто припустив, що артист п'яний. Шанувальники Кіркорова зазначили, що це був найгірший концерт у їхньому житті.

"Можу сказати, що це найгірший концерт, на якому я коли-небудь була на даний момент! Дійсно шкода, що людина настільки не поважає свого глядача";

"Концертом це, звичайно, назвати дуже складно. Я вперше, напевно, хотіла, щоб концерт скоріше закінчився, бо було страшно, що він просто впаде на сцені";

"Повний провал";

"Під чим він?"

"Коли батя на застілля взяв мікрофон";

"П'яний чи під кайфом".

Видео дня

Кіркоров виправдався

Сам Філіп пояснив свій дивний вихід на сцену високою температурою. За його словами, лікарі швидкої допомоги після концерту поставили його на ноги і вже наступного дня він був готовий "показати шоу" глядачам Тюмені, де у нього було заплановано ще один виступ.

Позиція Кіркорова у війні

Співак є прихильником політики російського президента Володимира Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення Кіркоров неодноразово робив заявив, які демонструють його українофобність.

Крім цього, Філіп часто виступав в окупованому Криму та відвідував території Донецької області, які захватили росіяни.

Як виглядає Філіп Кіркоров Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Філіп Кіркоров вкотре став мемом у соцмережах. Артиста висміяли через відео, в якому після вибуху піротехніки волосся на його голові стало дибки. Це неабияк розвеселило глядачів.

Нещодавно російський артист влаштував істерику та планував скасувати свій концерт в Анапі через загрозу атаки безпілотників.

Крім того, наляканий артист поскаржився на обстріл і записав слізне звернення до своїх прихильників.