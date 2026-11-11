Анастасия Приходько сделала аборт и объяснила свое решение (фото)
Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала петицию о запрете абортов в Украине и на собственном примере объяснила, почему этого нельзя делать.
Оказалось, что артистка сама делала аборт. Медики поставила перед ней сложный выбор – либо она, либо ребенок.
Приходько сделала аборт
Исполнительница назвала инициативу авторов петиции "абсурдной". По словам Анастасии, во время четвертой беременности врачи предупредили о серьезных рисках.
"К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать. Надо было выбирать: мою жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а младшему тогда был всего год и три месяца!" — вспомнила знаменитость.
Приходько подчеркнула, что каждая женщина должна сама решать, рожать ли ей ребенка.
"Это абсурдная петиция! Ведь существуют медицинские показания, при которых женщине нельзя вынашивать ребенка ради сохранения собственной жизни. Мы видели и слышали множество страшных историй о том, как враг насиловал наших женщин. И как им потом с этим жить?! Во время войны, постоянного стресса беременность может проходить очень тяжело, сопровождаться осложнениями и приводить к непредсказуемым последствиям", — отметила многодетная мама.
Анастасия воспитывает старшую дочь Нану и двух сыновей от мужа Александра — Гордия и Луку.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Анастасия Приходько снова попала в скандал, разозлив украинцев высказываниями о государственном символе. Артистка возмутила сеть заявлением о гимне Украины.
- Также певица заявила, что приоритетом для Украины сейчас должно быть сохранение людей, и назвала масштабы выезда за границу катастрофическими.
Кроме того, Приходько на фоне скандала с "киевским русским языком" заявила, что не подстраивается и не смолчит, когда нужно что-то сказать.