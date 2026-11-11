Анастасия Приходько сделала аборт и объяснила свое решение (фото)

Украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала петицию о запрете абортов в Украине и на собственном примере объяснила, почему этого нельзя делать.

Оказалось, что артистка сама делала аборт. Медики поставила перед ней сложный выбор – либо она, либо ребенок.

Приходько сделала аборт

Исполнительница назвала инициативу авторов петиции "абсурдной". По словам Анастасии, во время четвертой беременности врачи предупредили о серьезных рисках.

"К сожалению, у меня была такая история. Я была беременна четвертым ребенком, и по всем медицинским показаниям мне нельзя было рожать. Надо было выбирать: мою жизнь или жизнь ребенка! Я выбрала свою жизнь, ведь у меня уже было трое детей, а младшему тогда был всего год и три месяца!" — вспомнила знаменитость.

Приходько подчеркнула, что каждая женщина должна сама решать, рожать ли ей ребенка.

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Анастасия Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

"Это абсурдная петиция! Ведь существуют медицинские показания, при которых женщине нельзя вынашивать ребенка ради сохранения собственной жизни. Мы видели и слышали множество страшных историй о том, как враг насиловал наших женщин. И как им потом с этим жить?! Во время войны, постоянного стресса беременность может проходить очень тяжело, сопровождаться осложнениями и приводить к непредсказуемым последствиям", — отметила многодетная мама.

Анастасия воспитывает старшую дочь Нану и двух сыновей от мужа Александра — Гордия и Луку.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анастасия Приходько снова попала в скандал, разозлив украинцев высказываниями о государственном символе. Артистка возмутила сеть заявлением о гимне Украины.

Также певица заявила, что приоритетом для Украины сейчас должно быть сохранение людей, и назвала масштабы выезда за границу катастрофическими.

Кроме того, Приходько на фоне скандала с "киевским русским языком" заявила, что не подстраивается и не смолчит, когда нужно что-то сказать.