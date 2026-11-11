Анастасія Приходько зробила аборт та пояснила своє рішення (фото)

Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала новостворену петицію про заборону абортів в Україні і на власному прикладі пояснила, чому цього не можна робити.

Виявилося, що артистка сама робила аборт. Медики поставила перед нею складний вибір — або вона, або дитина.

Приходько зробила аборт

Виконавиця назвала ініціативу авторів петиції "абсурдною". За словами Анастасії, під час четвертої вагітності лікарі попередили її про серйозні ризики.

"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!" — пригадала знаменитість.

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Приходько наголосила, що кожна жінка має сама вирішувати, чи народжувати дитину їй дитину.

Анастасія Приходько Фото: Instagram prykhodko_official

"Це абсурдна петиція! Бо існують медичні показання, за яких жінці не можна виношувати дитину заради збереження власного життя. Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог ґвалтував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може минати дуже важко, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків", — зазначила багатодітна мама.

Анастасія виховує старшу дочку Нану та двох синів від свого чоловіка Олександра — Гордія та Луку.

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Анастасія Приходько знову втрапила у скандал, розізливши українців висловлюваннями про державний символ. Артистка обурила мережу заявою про гімн України.

Також співачка заявила, що пріоритетом для України зараз має бути збереження людей, і назвала масштаби виїзду за кордон катастрофічними.

Крім того, Приходько на фоні скандалу з "київською російською мовою" заявила, що не підлаштовується та не змовчить, коли треба щось сказати.