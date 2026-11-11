Анастасія Приходько зробила аборт та пояснила своє рішення (фото)
Українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала новостворену петицію про заборону абортів в Україні і на власному прикладі пояснила, чому цього не можна робити.
Виявилося, що артистка сама робила аборт. Медики поставила перед нею складний вибір — або вона, або дитина.
Приходько зробила аборт
Виконавиця назвала ініціативу авторів петиції "абсурдною". За словами Анастасії, під час четвертої вагітності лікарі попередили її про серйозні ризики.
"На жаль, у мене була така історія. Я була вагітна четвертою дитиною, і за всіма медичними показаннями мені не можна було народжувати. Треба було обирати: моє життя чи життя дитини! Я обрала своє життя, адже в мене вже було троє дітей, а наймолодшому тоді був лише рік і три місяці!" — пригадала знаменитість.
Приходько наголосила, що кожна жінка має сама вирішувати, чи народжувати дитину їй дитину.
"Це абсурдна петиція! Бо існують медичні показання, за яких жінці не можна виношувати дитину заради збереження власного життя. Ми бачили й чули безліч страшних історій про те, як ворог ґвалтував наших жінок. І як їм потім із цим жити?! У часи війни, постійного стресу вагітність може минати дуже важко, супроводжуватися ускладненнями та призводити до непередбачуваних наслідків", — зазначила багатодітна мама.
Анастасія виховує старшу дочку Нану та двох синів від свого чоловіка Олександра — Гордія та Луку.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Анастасія Приходько знову втрапила у скандал, розізливши українців висловлюваннями про державний символ. Артистка обурила мережу заявою про гімн України.
- Також співачка заявила, що пріоритетом для України зараз має бути збереження людей, і назвала масштаби виїзду за кордон катастрофічними.
Крім того, Приходько на фоні скандалу з "київською російською мовою" заявила, що не підлаштовується та не змовчить, коли треба щось сказати.