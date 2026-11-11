Джонни Деппу сократили гонорар за роль Скруджа: сколько получил актер (видео)

За роль Эбенезера Скруджа, ставшей для Джонни Деппа возвращением на экраны, актер получил лишь часть своего привычного гонорара.

Как сообщило издание Variety, 63-летний американский актер исполняет главную роль в будущем фильме "Эбенезер" — новой интерпретации классической повести Чарльза Диккенса "Рождественская песня". За эту работу ему заплатили 5 миллионов долларов.

Джонни Деппу урезали гонорар

Это значительно меньше, чем он получил за свою последнюю студийную роль в ленте 2018 "Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда". Тогда его гонорар составлял 16 миллионов долларов, несмотря на то, что он успел сняться только в одной сцене, прежде чем студия Warner Bros. разорвала с ним сотрудничество. Это произошло после скандального развода Джонни с актрисой Эмбер Херд.

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Наиболее высокооплачиваемой ролью Деппа стал образ капитана Джека Воробья в фильме 2017 года "Пираты Карибского моря: Месть Салазара". По сообщениям, благодаря процентам от прибыли он заработал впечатляющую сумму – 90 миллионов долларов.

Трейлер к фильму "Скрудж и духи Рождества"

Огромные гонорары актера не раз попадали в заголовки СМИ. В частности, сообщалось, что он получил 50 миллионов долларов за появление на экране, которое длилось всего несколько минут, в фильме 2010 года "Алиса в Стране Чудес".

Брал деньги ради детей

В 2015 и 2016 годах журнал Forbes назвал Деппа самым "переоцененным" актером Голливуда, сравнив размер его гонораров с кассовыми сборами фильмов. Например, сиквел "Алисы" — лента 2016 года "Алиса в Зазеркалье" — провалилась в прокате; по данным издания, на каждый доллар, выплаченный актеру, фильм принес всего 2,80 доллара дохода. В 2011 году Депп заявил, что ему переплачивали за участие в фильмах серии "Пираты Карибского моря", однако добавил, что соглашается на такие гонорары ради двух своих детей от бывшей партнерши Ванессы Паради — 27-летней дочери Лили-Роуз и 24-летнего сына Джека.

"Я должен. То есть это не для меня. Понимаете, о чем я? Теперь это уже для моих детей. Это бессмысленно, да, конечно. Но делаю ли я это для себя? Нет. Нет. Это для детей", — говорил актер.

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