Джонні Деппу скоротили гонорар за роль Скруджа: скільки отримав актор (відео)

За роль Ебенезера Скруджа, яка стала для Джонні Деппа поверненням на екрани, актор отримав лише частину свого звичного гонорару.

Як повідомило видання Variety, 63-річний американський актор виконує головну роль у майбутньому фільмі "Ебенезер" — новій інтерпретації класичної повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня". За цю роботу йому заплатили 5 мільйонів доларів.

Джонні Деппу зменшили гонорар

Це значно менше, ніж він отримав за свою останню студійну роль у стрічці 2018 року "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Тоді його гонорар становив 16 мільйонів доларів — попри те, що він встиг знятися лише в одній сцені, перш ніж студія Warner Bros. розірвала з ним співпрацю. Це сталося після скандального розлучення Джонні з акторкою Ембер Герд.

Найбільш високооплачуваною роллю Деппа став образ капітана Джека Горобця у фільмі 2017 року "Пірати Карибського моря: Помста Салазара". За повідомленнями, завдяки відсоткам від прибутку він заробив вражаючу суму — 90 мільйонів доларів.

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Трейлер фільму "Скрудж і духи Різдва"

Величезні гонорари актора неодноразово потрапляли в заголовки ЗМІ. Зокрема, повідомлялося, що він отримав 50 мільйонів доларів за появу на екрані, яка тривала лише кілька хвилин, у фільмі 2010 року "Аліса в Країні Чудес".

Брав гроші заради дітей

У 2015 та 2016 роках журнал Forbes назвав Деппа найбільш "переоціненим" актором Голлівуду, порівнявши розмір його гонорарів із касовими зборами фільмів. Наприклад, сиквел "Аліси" — стрічка 2016 року "Аліса в Задзеркаллі" — провалилася в прокаті; за даними видання, на кожен долар, виплачений актору, фільм приніс лише 2,80 долара доходу. У 2011 році Депп заявив, що йому переплачували за участь у фільмах серії "Пірати Карибського моря", проте додав, що погоджується на такі гонорари заради двох своїх дітей від колишньої партнерки Ванесси Параді — 27-річної доньки Лілі-Роуз і 24-річного сина Джека.

"Я мушу. Тобто, це не для мене. Розумієте, про що я? Тепер це вже для моїх дітей. Це безглуздо, так, звісно. Але чи роблю я це для себе? Ні. Ні. Це для дітей", — казав актор.

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