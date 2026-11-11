"Этот день мог стать последним": известная украинская ведущая попала в ДТП (фото)

Украинская ведущая проекта "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ Натали Солоник попала в серьезную аварию. ДТП произошло в ночь на 8 ноября. Сейчас знаменитость находится в больнице.

Авария произошла, когда Солоник возвращалась со съемок домой. Ведущая сидела в автомобиле на заднем сиденье и спала. Она проснулась после того, как почувствовала, что машину начало крутить. Об этом Наталья подробнее рассказала на странице в Instagram-stories (natalie_solonik).

В каком состоянии ведущая

8 ноября Солоник ехала со съемок на автомобиле, в котором сидела на заднем сиденье и спала. Ведущая проснулась от того, что машину начало сильно крутить. Она за секунду поняла, что транспорт потерял управление и в тот момент сработали подушки безопасности.

"Все происходило в считанные секунды, но в тот момент, казалось, что время просто остановилось… Смотрю на то, что осталось от машины, и понимаю, что этот день для меня мог стать последним", — призналась Солоник.

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Машина, в которой ехала Солоник Фото: Instagram

В результате аварии Натали получила кучу синяков, шишки на голове, а также перелом шейного отдела позвоночника между четвертым и пятым позвонками со смещением.

Ведущая отметила, что этот участок позвоночника, в частности, влияет на подвижность рук. Пока девушка двигает рукой, но ей очень больно. Впереди Солоник ждет операция.

Натали Солоник попала в ДТП Фото: Instagram Натали Солоник попала в ДТП Фото: Instagram

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