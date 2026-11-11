"Цей день міг стати останнім": відома українська ведуча потрапила у ДТП (фото)

Українська ведуча проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Наталі Солонік потрапила в серйозну аварію. ДТП сталась у ніч проти 8 листопада. Наразі знаменитість перебуває у лікарні.

Аварія відбулась, коли Солонік поверталася зі зйомок додому. Ведуча сиділа в авто на задньому сидінні і спала. Вона прокинулась після того, як відчула, що машину почало крутити. Про це Наталі детальніше розповіла на сторінці в Instagram-stories (natalie_solonik).

В якому стані ведуча

8 листопада Солонік їхала зі зйомок на авто, в якому сиділа на задньому сидінні й спала. Ведуча прокинулась від того, що машину почало сильно крутити. Вона за секунду зрозуміла, що транспорт втратив керування і в той момент спрацювали подушки безпеки.

"Усе відбувалося за лічені секунди, але в той момент, здавалося, що час просто зупинився… Дивлюсь на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім", — зізналась Солонік.

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Машина, в якій їхала Солонік Фото: Instagram

Внаслідок аварії Наталі отримала купу синців, гулі на голові, а також перелом шийного відділу хребта між четвертим і п’ятим хребцями зі зміщенням.

Ведуча зауважила, що ця ділянка хребта, зокрема, впливає на рухливість рук. Наразі дівчина рухає рукою, але їй дуже боляче. Попереду на Солонік чекає операція.

Наталі Солонік потрапила у ДТП Фото: Instagram На Наталі Солонік чекає операція Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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