"Могу поехать домой, я – счастливчик": звезда "Игры престолов" заговорил об Украине

Популярный актер Николай Костер-Вальдау, известный ролью Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", записал новое видео из Киева. Знаменитость показал свой последний день в столице, а также продемонстрировал карту тревог, на которой было видно множество шахедов, летевших атаковать Украину.

Соответствующее видео Костер-Вальдау обнародовал на своей странице в Instagram (nikolajwilliamcw). Актер рассказал, что едет домой и показал, как выглядит жизнь украинцев из-за постоянных атак россиян.

Последний день в Украине звезды "Игры престолов"

Костер-Вальдау признался, что во время поездки в Украину он встретил много невероятных людей и хорошо провел время. Впрочем, есть одно "но". Актер показал карту воздушных тревог, на которой видно, как множество российских шахедов летят атаковать разные области нашей страны.

"Это мой последний день в Украине. Я уже еду. Здесь я встретил невероятных людей и провел прекрасное время, но… Вот так сейчас выглядит жизнь в Украине. Это карта, которая показывает, где сейчас происходят атаки. И мне пора возвращаться домой. Я могу уехать домой, я счастливчик. А украинцы не могут", — сказал кинозвезда.

Визит Костера-Вальдау в Киев – что известно

28 октября актера заметили в киевском баре на Подоле. Также иностранные СМИ показали, как Костер-Вальдау спустился в метро во время воздушной тревоги. Кадры быстро разлетелись в сети. Интересно, что знаменитость был готов к такому случаю и взял с собой спальное место.

Со временем знаменитость поделился фото с уведомлениями на телефоне о воздушной тревоге в Киеве. На кадре видно, что с 27 по 29 октября трижды была объявлена угроза ракетных обстрелов столицы.

Кстати, в 2016 году Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООН. Он активно поддерживает глобальные цели устойчивого развития, в частности, борьбу с бедностью и гендерным неравенством.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения Костер-Вальдау присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, организованной Global Citizen. Они собирали средства для людей, пострадавших от войны.

Кстати, актер больше всего известен своей ролью Джейми Ланнистера в телесериале "Игра престолов".

Костер-Вальдау в Киеве Фото: Коллаж: Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Николай Костер-Вальдау впервые прокомментировал свой визит в Украину. Знаменитость приехал в Киев и провел ночь в метро, скрываясь от обстрелов.

Сеть облетели фото, на которых "Джейми Ланнистер" находится в киевском метро во время воздушной тревоги из-за угрозы со стороны россиян. Украинцы стали шутить на свежую тему.

Кстати, принц Гарри тайно приехал в Украину, но о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул страну.