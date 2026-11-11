"Можу поїхати додому, я – щасливчик": зірка "Гри престолів" заговорив про Україну

Популярний актор Ніколай Костер-Вальдау, який відомий роллю Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", записав нове відео із Києва. Знаменитість показав свій останній день у столиці, а також продемонстрував карту тривог, на якій було видно безліч шахедів, що летіли атакувати Україну.

Відповідне відео Костер-Вальдау оприлюднив на своїй сторінці в Instagram (nikolajwilliamcw). Актор розповів, що їде додому, та показав, як виглядає життя українців через постійні атаки росіян.

Останній день в Україні зірки "Гри престолів"

Костер-Вальдау зізнався, що під час поїздки в Україну він зустрів багато надзвичайних людей і гарно провів час. Втім, є одне "але". Актор показав карту повітряних тривог, на якій видно, як безліч російських шахедів летять атакувати різні області нашої країни.

"Це мій останній день в Україні. Я вже їду. Тут я зустрів надзвичайних людей і провів чудовий час, але… Ось так зараз виглядає життя в Україні. Це мапа, яка показує, де зараз відбуваються атаки. І час повертатися додому. Я можу поїхати додому, я — щасливчик. А українці не можуть", — сказав кінозірка.

Візит Костера-Вальдау до Києва – що відомо

28 жовтня актора помітили у київському барі на Подолі. Також іноземні ЗМІ показали, як Костер-Вальдау спустився у метро під час повітряної тривоги. Кадри швидко розлетілись мережею. Цікаво, що знаменитість був готовий до такого випадку і взяв із собою спальне місце.

Згодом знаменитість поділився фото зі сповіщеннями на телефоні про повітряну тривогу в Києві. На кадрі видно, що з 27 по 29 жовтня тричі було оголошено загрозу ракетного обстрілу столиці.

До слова, у 2016 році Костер-Вальдау став послом доброї волі Програми розвитку ООН. Він активно підтримує глобальні цілі сталого розвитку, зокрема боротьбу з бідністю та гендерною нерівністю.

Крім цього, після початку повномасштабного вторгнення Костер-Вальдау приєднався до кампанії Stand Up for Ukraine, організованої Global Citizen. Вони збирали кошти для людей, які постраждали від війни.

До речі, актор найбільше відомий своєю роллю Джеймі Ланністера у телесеріалі "Гра престолів".

Костер-Вальдау у Києві Фото: Колаж: Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколай Костер-Вальдау вперше прокоментував свій візит до України. Знаменитість приїхав до Києва і провів ніч у метро, ховаючись від обстрілів.

Мережу облетіли фото, на яких "Джеймі Ланністер" перебуває в київському метро під час повітряної тривоги через загрозу з боку росіян. Українці почали жартувати на свіжу тему.

До речі, принц Гаррі таємно приїхав в Україну, але про його поїздку стало відомо тільки тоді, коли він уже покинув країну.