"Ніч у метро була важкою": зірка "Гри престолів" вперше розповів про візит до Києва

Популярний актор Ніколай Костер-Вальдау, який відомий роллю Джеймі Ланністера у серіалі "Гра престолів", вперше прокоментував свій візит до України. Знаменитість приїхав до Києва і провів ніч у метро, ховаючись від обстрілів.

Костер-Вальдау розповів про свій досвід ночівлі в укритті і зазначив, що для тисяч українців – це необхідність, аби захиститися під час обстрілів. Відповідну заяву актор зробив в Instagram-stories (nikolajwilliamcw).

Зірка "Гри престолів" прокоментував життя у Києві

За словами знаменитості, він провів цілу ніч у метро і вона виявилась доволі важкою. Після цього Костер-Вальдау закликав активно допомагати українцям.

"Провів ніч у київському метро. Ніч була доволі важкою. Мені довелося пробути там лише одну ніч і потім розповісти про свій досвід, але для тисяч українців це необхідність, аби захиститися під час обстрілів. Ми маємо й надалі допомагати мирному населенню та дотримуватися правил і принципів, на які усі погодилися", – сказав актор.

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Костер-Вальдау ночував у метро Фото: Instagram

Крім цього, Костер-Вальдау поділився фото зі сповіщеннями на телефоні про повітряну тривогу в Києві. На кадрі видно, що з 27 по 29 жовтня тричі було оголошено загрозу ракетного обстрілу столиці.

Костер-Вальдау показав тривоги у Києві Фото: Instagram

Костер-Вальдау приїхав у Київ — що відомо

28 жовтня зірку помітили у київському барі на Подолі. Також іноземні ЗМІ показали, як Костер-Вальдау спустився у метро під час повітряної тривоги. Кадри швидко розлетілись мережею. Цікаво, що знаменитість був готовий до такого випадку і взяв із собою спальне місце.

У 2016 році Костер-Вальдау знаменитість став послом доброї волі Програми розвитку ООН. Він активно підтримує глобальні цілі сталого розвитку, зокрема боротьбу з бідністю та гендерною нерівністю.

Крім цього, після початку повномасштабного вторгнення Костер-Вальдау приєднався до кампанії Stand Up for Ukraine, організованої Global Citizen. Вони збирали кошти для людей, які постраждали від війни.

До слова, актор найбільше відомий своєю роллю Джеймі Ланністера у телесеріалі "Гра престолів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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