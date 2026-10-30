"Ночь в метро была тяжелой": звезда "Игры престолов" впервые рассказал о визите в Киев

Популярный актёр Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейми Ланнистера в сериале "Игра престолов", впервые прокомментировал свой визит в Украину. Знаменитость приехал в Киев и провел ночь в метро, укрываясь от обстрелов.

Костер-Вальдау рассказал о своём опыте ночлега в укрытии и отметил, что для тысяч украинцев это необходимость, чтобы укрыться во время обстрелов. Соответствующее заявление актёр сделал в Instagram-stories (nikolajwilliamcw).

Звезда "Игры престолов" рассказал о жизни в Киеве

По словам знаменитости, он провёл целую ночь в метро, и она оказалась довольно тяжёлой. После этого Костер-Вальдау призвал активно помогать украинцам.

"Провел ночь в киевском метро. Ночь была довольно тяжелой. Мне пришлось провести там всего одну ночь, а потом рассказать о своём опыте, но для тысяч украинцев это необходимость, чтобы укрыться во время обстрелов. Мы должны и впредь помогать мирному населению и соблюдать правила и принципы, с которыми все согласились", – сказал актёр.

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Костер-Вальдау ночевал в метро Фото: Instagram

Кроме того, Костер-Вальдау опубликовал фото с уведомлениями на телефоне о воздушной тревоге в Киеве. На снимке видно, что с 27 по 29 октября трижды объявлялась угроза ракетного обстрела столицы.

Костер-Вальдау выразил обеспокоенность ситуацией в Киеве Фото: Instagram

Костер-Вальдау прибыл в Киев — что известно

28 октября звезду заметили в киевском баре на Подоле. Также иностранные СМИ показали, как Костер-Вальдау спустился в метро во время воздушной тревоги. Кадры быстро разлетелись по сети. Интересно, что знаменитость был готов к такому повороту событий и взял с собой спальное место.

В 2016 году Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООН. Он активно поддерживает глобальные цели устойчивого развития, в частности борьбу с бедностью и гендерным неравенством.

Кроме того, после начала полномасштабного вторжения Костер-Вальдау присоединился к кампании Stand Up for Ukraine, организованной Global Citizen. Они собирали средства для людей, пострадавших от войны.

Кстати, этот актёр наиболее известен своей ролью Джейми Ланнистера в телесериале "Игра престолов".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети появились фотографии, на которых "Джейми Ланнистер" находится в киевском метро во время воздушной тревоги из-за угрозы со стороны россиян. Украинцы начали шутить на эту тему.

Американский актёр и лауреат премии "Оскар" Шон Пенн приехал в Киев. Фото с актёром опубликовал украинский продюсер и телеведущий Юрий Горбунов.

Кроме того, принц Гарри тайно прибыл в Украину, но о его поездке стало известно только тогда, когда он уже покинул страну.