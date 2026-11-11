Хатидже Султан и Ибрагим-паша: звезды "Великолепного века" изменились до неузнаваемости (фото)

Популярные актеры, звезды сериала "Великолепный век" Окан Ялабик и Сельма Эргеч появились вместе на громкой вечеринке в честь 10-летия Netflix на рынке Турции. Они продемонстрировали сдержанные образы и удивили сеть неузнаваемым внешним видом.

Кадры с актерами быстро разлетелись в сети. Как сейчас выглядят звезды "Великолепного века" — расскажет Фокус.

Как выглядят актеры

Компания Netflix отметила 10-летие на рынке Турции и в честь этого организовала громкую вечеринку, на которую пригласила немало знаменитостей. На празднование пришли и звезды сериала "Великолепный век" Окан Ялабик и Сельма Эргеч.

На опубликованном фото видно, как актеры мило обнимаются и улыбаются. Для выхода на публику Сельма выбрала черное платье, а Окан одел костюм в белую тонкую полоску. Интересно, что Ялабик за годы сильно изменился, поэтому некоторые поклонники не узнали его.

Окан Ялабик и Сельма Ергеч Фото: Instagram

Кстати, Сельма Эргеч известна ролью Хатидже Султан в "Великолепном веке". В этой же киноленте Окан Ялабик сыграл Ибрагима-пашу.

Видео дня

Интересно, что Сельма – медик по специальности, но решила выбрать актерскую карьеру. После "Великолепного века" она продолжила сниматься, создала семью и воспитывает дочь, совмещая личную жизнь с профессией.

Тем временем Ялабик после съемок в сериале временно отошел от телевидения, сосредоточившись на театре и преподавании. Поззже он вернулся к игре в кино, а также сейчас работает над озвучкой и активно участвует в деятельности актерского сообщества.

Сельма Эргеч известна ролью Хатидже Султан Фото: Instagram Окан Ялабик сыграл Ибрагима-пашу Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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Также Бурак Озчивит, турецкий актер, посетил Москву и выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".

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