Хатидже Султан и Ибрагим-паша: звезды "Великолепного века" изменились до неузнаваемости (фото)
Популярные актеры, звезды сериала "Великолепный век" Окан Ялабик и Сельма Эргеч появились вместе на громкой вечеринке в честь 10-летия Netflix на рынке Турции. Они продемонстрировали сдержанные образы и удивили сеть неузнаваемым внешним видом.
Кадры с актерами быстро разлетелись в сети. Как сейчас выглядят звезды "Великолепного века" — расскажет Фокус.
Как выглядят актеры
Компания Netflix отметила 10-летие на рынке Турции и в честь этого организовала громкую вечеринку, на которую пригласила немало знаменитостей. На празднование пришли и звезды сериала "Великолепный век" Окан Ялабик и Сельма Эргеч.
На опубликованном фото видно, как актеры мило обнимаются и улыбаются. Для выхода на публику Сельма выбрала черное платье, а Окан одел костюм в белую тонкую полоску. Интересно, что Ялабик за годы сильно изменился, поэтому некоторые поклонники не узнали его.
Кстати, Сельма Эргеч известна ролью Хатидже Султан в "Великолепном веке". В этой же киноленте Окан Ялабик сыграл Ибрагима-пашу.
Интересно, что Сельма – медик по специальности, но решила выбрать актерскую карьеру. После "Великолепного века" она продолжила сниматься, создала семью и воспитывает дочь, совмещая личную жизнь с профессией.
Тем временем Ялабик после съемок в сериале временно отошел от телевидения, сосредоточившись на театре и преподавании. Поззже он вернулся к игре в кино, а также сейчас работает над озвучкой и активно участвует в деятельности актерского сообщества.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Турецкий актер Халит Эргенч, знакомый украинцам по роли султана Сулеймана в сериале "Великий век", приехал в Россию как почетный гость так называемого Международного фестиваля молодежи.
- Также Бурак Озчивит, турецкий актер, посетил Москву и выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула".
Кстати, Халит Эргенч был приговорен к почти двум годам заключения. Его признали виновным в даче ложных свидетельств о протестах, состоявшихся в парке Гези в центре Стамбула 2013 года.