Хатідже Султан і Ібрагім-паша: зірки "Величного століття" змінилися до невпізнання (фото)

Популярні актори, зірки серіалу "Величне століття" Окан Ялабик і Сельма Ергеч з’явилися разом на гучній вечірці на честь 10-річчя Netflix на ринку Туреччини. Вони продемонстрували стримані образи і здивували мережу невпізнанним зовнішнім виглядом.

Кадри із акторами швидко розлетілись мережею. Як зараз виглядають зірки "Величного століття" — розповість Фокус.

Як виглядають актори

Компанія Netflix відзначила 10-річчя на ринку Туреччини і на честь цього організувала гучну вечірку, на яку запросила чимало знаменитостей. На святкування завітали й зірки серіалу "Величне століття" Окан Ялабик і Сельма Ергеч.

На оприлюдненому фото видно, як актори мило обіймаються та посміхаються. Для виходу на публіку Сельма обрала обтислу чорну сукню, а Окан одягнув костюм у білу тонку смужку. Цікаво, що Ялабик за роки сильно змінився, тому деякі шанувальники не впізнали його.

Окан Ялабик і Сельма Ергеч Фото: Instagram

До речі, Сельма Ергеч відома роллю Хатідже Султан у "Величному столітті". У цій же кінострічці Окан Ялабик зіграв Ібрагіма-пашу.

Видео дня

Цікаво, що Сельма — медикиня за фахом, але вирішила обрати акторську кар’єру. Після "Величного століття" вона продовжила зніматися, створила сім’ю та виховує доньку, поєднуючи особисте життя з професією.

Тим часом як Ялабик після зйомок у серіалі тимчасово відійшов від телебачення, зосередившись на театрі та викладанні. Згодом він повернувся до гри в кіно, а також наразі працює над озвученням і бере активну участь у діяльності акторської спільноти.

Сельма Ергеч відома роллю Хатідже Султан Фото: Instagram Окан Ялабик зіграв Ібрагіма-пашу Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Турецький актор Халіт Ергенч, знайомий українцям за роллю султана Сулеймана в серіалі "Величне століття", приїхав до Росії як почесний гість так званого Міжнародного фестивалю молоді.

Також Бурак Озчивіт, турецький актор, відвідав Москву та виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".

До речі, Халіт Ергенч був засуджений до майже двох років ув'язнення. Його визнали винним у дачі неправдивих свідчень про протести, які відбулися в парку Гезі в центрі Стамбула 2013 року.