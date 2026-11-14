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Переселенец купил дом у моря в Испании за 30 тысяч евро, но все хватаются за голову

Дом в Испании купить
Дом в Испании за 30 тысяч евро | Фото: Instagram

Переселенец купил дом в Испании недалеко от моря всего за 30 тысяч евро. В соцсетях (@guru_costa_blanca) он показывает свое новое жилье, а также рассказывает обо всех этапах предстоящего ремонта.

По словам мужчины, от этого дома примерно 25 км езды в Аликанте – большой портовый город и популярный курорт на юго-востоке Испании, на побережье Средиземного моря (Коста-Бланка). В небольшом видеообзоре он показал планировку своего дома. Фокус обратил на это внимание.

Сначала хозяин показал небольшую спальню с небольшим окном. Затем перешел в переднюю и гостевую комнату, вторую спальню с террасой, а также компактную кухню с выходом на задний двор.

Планировка в доме

В доме стоит комфортная каменная лестница на второй этаж, где предусмотрена еще одна спальня, вероятно, детская комната. Также там есть что-то вроде амбара – место для хранения личных вещей.

Дом в Испании купить
Две спальни на первом этаже
Фото: Instagram
Дом в Испании купить
Две спальни на первом этаже
Фото: Instagram

Большой бонус – терраса на крыше дома. Сейчас там немало мусора и хлама, но в перспективе можно обустроить удобное место для отдыха всей семьи.

Дом в Испании купить
Терраса на крыше дома
Фото: Instagram

Несмотря на то, что дом довольно хорошо спланирован, однако состояние желает лучшего.

Что пишут люди

Люди в комментариях "берутся за голову" и пишут, что никогда бы в жизни не взялись за такой объект. Мол, там не начат конец работы.

Дом в Испании купить
Кухня с небольшой террасой
Фото: Instagram
Дом в Испании купить
Кухня с небольшой террасой
Фото: Instagram

"Это точно Испания? А может, Афганистан?" – подкалывают участники обсуждения.

Кто-то еще подкалывает: "Ты жалуешься или хвастаешься?".

"Поэтому и купил не за миллион. Если все пойдет как надо, скоро мы не узнаем этот дом. Обязательно снимите видео после ремонта. Удачи, ждем!" – написала следующая зрительница.

Дом в Испании купить
Детская комната на втором этаже
Фото: Instagram

Другая хозяйка добавила: "Блин, пока я смотрела, сама уже сделала ремонт и расставила мебель, удачи вам".

"Я думаю, что такое следует раздавать бесплатно", – сказал скептик.

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Больше интересных историй

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Дизайнер Наталья Буг покинула Киев и поселилась в тихом селе, где строит собственную ферму. Она показала подписчикам дом, которому около тысячи лет, и поделилась как его исторической ценностью, так и обыденными неудобствами проживания в таком доме.
  • Еще одна пара несколько лет назад решилась на непростой шаг: выкупила заброшенный сельский дом всего за 8300 гривен. С тех пор они ведут блог, где рассказывают о каждом этапе реставрации дома и впечатлениях от жизни за пределами города.

А видеооператор Вадим Ключник вместе с женой Олесей и двумя детьми обосновался в имении в Португалии. Муж показал подписчикам село, в котором теперь живет его семья.