Переселенець купив будинок біля моря в Іспанії за 30 тисяч євро, але всі хапаються за голову

Переселенець купив будинок в Іспанії недалеко від моря всього за 30 тисяч євро. У соцмережах (@guru_costa_blanca) він показує своє нове житло, а також розповідає про всі етапи майбутнього ремонту.

За словами чоловіка, від цього будинку приблизно 25 км їзди до Аліканте – великого портового міста та популярного курорту на південному сході Іспанії, на узбережжі Середземного моря (Коста-Бланка). У невеликому відеоогляді він показав планування свого помешкання. Фокус звернув на це увагу.

Спершу господар продемонстрував невелику спальню з невеличким вікном. Потім перейшов до прихожої та гостьової кімнати, другої спальні з терасою, а також компактної кухні з виходом на задній двір.

Планування у будинку

У будинку стоять комфортні муровані сходи на другий поверх, де передбачена ще одна спальня, ймовірно, дитяча кімната. Також там є щось на кшталт комори – місце для зберігання особистих речей.

Дві спальні на першому поверсі Фото: Instagram Дві спальні на першому поверсі Фото: Instagram

Великий бонус – тераса на даху будинку. Зараз там чимало сміття та непотребу, але у перспективі можна облаштувати зручне місце для відпочинку всієї родини.

Тераса на даху будинку Фото: Instagram

Попри те, що будинок доволі гарно спланований, одначе стан бажає кращого.

Що пишуть люди

Люди у коментарях "беруться за голову" і пишуть, що ніколи у житті не взялися б за такий об’єкт. Мовляв, там не початий край роботи.

Кухня з невеликою терасою Фото: Instagram Кухня з невеликою терасою Фото: Instagram

"Це точно Іспанія? А може, Афганістан?" – підколюють учасники обговорення.

Хтось ще підколює: "Ти скаржишся чи хвалишся?".

"Тож і купив не за мільйон. Якщо все піде як треба, незабаром ми не впізнаємо цей будинок. Обов’язково зніміть відео після ремонту. Удачі, чекаємо!" – написала наступна глядачка.

Дитяча кімната на другому поверсі Фото: Instagram

Інша господиня додала: "Блін, поки я дивилася, сама вже зробила ремонт і розставила меблі, удачі вам".

"Я думаю, що таке слід роздавати безкоштовно", – заперечив скептик.

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