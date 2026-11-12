Кинодева Людмила Гурченко: что известно о сложных отношениях с дочерью и где ее внуки (фото)

Советской и российской актрисе, родом из Харькова, Людмиле Гурченко сегодня, 12 ноября, должен был исполниться 91 год. Но артистка скончалась в 2011 году. У нее была насыщенная и интересная жизнь: шесть раз выходила замуж, но у нее был только один ребенок. Однако отношения с дочерью у кинозвезды были непростыми.

В одном из интервью Людмила Марковна говорила, что ее дочь Мария научилась жить без нее. И это правда, потому что других вариантов у девочки не было. Почему отношения Гурченко и Маши были напряженными – читайте дальше в материале Фокуса.

Непростые отношения с дочерью

На самом деле Людмила Марковна мало времени проводила с дочерью из-за того, что Маша выросла совсем не похожей на свою мать. Сначала Гурченко пыталась сделать из девочки свою копию: записывала ее на танцы, в школу фигурного катания, нанимала преподавателя с вокала.

Впрочем, оказалось, что у Маши не было музыкального слуха, а также чувство ритма. Поэтому Гурченко разочаровалась в дочери. Ей было непонятно, как можно жить без амбиций.

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Дочь актрисы не пользовалась косметикой, отказывалась от ярких кофточек и обуви на каблуке. Позже Маша даже перекрасила волосы в темный цвет, будто назло маминым то светлым, то рыжим локонам.

В конце концов, Гурченко смирилась с тем, что дочь не последует ее примеру. Впрочем, она выбрала для дочери профессию косметолога. Маша окончила медицинское училище, но строить карьеру не стала, посвятив себя домашним заботам, мужу и детям.

Так, Маша вышла замуж за своего одноклассника Александра Королева. Людмила Марковна открыто не была против выбора дочери, но отношения с зятем у нее всегда были напряженными.

Мария — дочь Гурченко Фото: руские СМИ

Внуки Гурченко

У Людмилы Марковны родились внуки, которых Маша назвала в честь своих бабушки и дедушки — Марком и Еленой. Мальчик был любимцем Гурченко. Она не жалела ни денег, ни времени для внука: постоянно давала ему карманные средства и брала с собой на гастроли за границу.

Актриса видела в Марке большой актерский потенциал и мечтала помочь ему поступить в театральное училище. Однако в подростковом возрасте парень попал в плохую компанию. Тогда ходили слухи, что он увлекся запретными веществами, и его пришлось спасать.

Людмила Марковна потратила почти все свои сбережения, чтобы отправить внука учиться в Англию. Зимой, в 1998 году, Марк приехал на каникулы в Москву. А 14 декабря внезапно скончался.

Вероятной причиной стала передозировка наркотиками. Журналисты утверждали, что в трагедии Гурченко обвиняла дочь, мол, именно из-за нее случилось горе.

Внук Гурченко Фото: руские СМИ

Как сейчас выглядит внучка Гурченко — Елена

Внучка Гурченко Фото: руские СМИ Внучка Гурченко Фото: руские СМИ

Отношения с дочерью стали еще хуже

Через год после смерти внука отношения в семье окончательно разрушились. У них началась судебная волокита из-за квартиры в центре Москвы, которую Маша унаследовала от своей бабушки Елены. Людмила Марковна внезапно заявила, что деньги на квартиру давала она, а значит, и прав на нее больше.

В конце концов суд разделил квартиру пополам, но актрису это не устраивало. Она предложила дочери выкупить ее долю, но Маша отказалась заключать сделку. Гурченко подала встречный иск.

Судебные разбирательства затянулись на несколько лет. В итоге Маша переписала свою долю на мать и потребовала, чтобы та навсегда оставила ее в покое.

Дочь Гурченко Фото: руские СМИ

Смерть дочери

8 ноября 2017 года дочь Людмилы Гурченко скончалась. Ее нашли мертвой в подъезде дома. Тело женщины обнаружила дочь Елена, которая и вызвала скорую помощь.

Марию похоронили рядом с матерью на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дочь Гурченко Фото: руские СМИ

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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