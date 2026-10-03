Украинская примадонна: что нашли в квартире кинодивы Людмилы Гурченко (фото)

Мемориальный дом легендарной актрисы по-прежнему привлекает поклонников: там роскошь сочетается с театральной эклектикой, а у каждой вещи есть своя история.

Квартира звезды советского кино Людмилы Гурченко и спустя более десятилетия после её смерти вызывает искренний интерес. Архивные кадры и посещения мемориального пространства позволяют увидеть, как жила актриса, чей стиль и шарм определяли целое поколение. При жизни она славилась изысканным, немного театральным вкусом, и квартира сохранила эту атмосферу. Фокус публикует уникальные кадры.

Интерьер квартиры украинской примадонны Людмилы Гурченко впечатляет с самого порога. Просторные комнаты украшают старинные ковры, изысканная мебель и картины, а общее впечатление – классический европейский шик с ноткой эклектики.

Видео дня

Квартира Людмилы Гурченко Фото: Instagram Квартира Людмилы Гурченко Фото: Instagram

Особое внимание привлекает обеденная зона с круглым столом, сервированным в лучших традициях светского приема. Неподалеку стоит старинное пианино, вокруг которого размещены портреты и фотографии хозяйки.

Личные вещи Гурченко

Особое место в апартаментах занимают гардероб и личные вещи актрисы. Гурченко хорошо разбиралась в ароматах. В её коллекции были Chanel № 19, YSL, Madam Rochas.

Квартира Людмилы Гурченко

В спальне на манекене выставлено знаменитое пальто, в котором актриса появилась в клипе с Борисом Моисеевым. Рядом – роскошные сценические костюмы с перьями и вышивкой.

Актриса с увлечением коллекционировала фигурки ангелочков-купидонов. Они украшали даже ванную комнату, символизируя легкость, романтику и свет.

В спальне сохранилось много костюмов актрисы Фото: Instagram В спальне сохранилось много костюмов актрисы Фото: Instagram

Каждый уголок квартиры отражает многогранную натуру Гурченко, которая даже в быту оставалась великой актрисой и превратила собственное жилище в настоящее произведение искусства.

Ванная комната Людмилы Гурченко Фото: Instagram

Людмила Гурченко и Украина

Людмила Гурченко родилась в Харькове и неоднократно говорила об особой связи с Украиной. В 2006 году актриса назвала себя "патриоткой Украины", а в 2010-м во время визита в Киев заявила: "Моя единственная и настоящая родина – Украина".

О родном городе она вспоминала с теплотой. "Когда я проезжаю [в Харьков], обязательно смотрю в окно – у меня там душа осталась", – признавалась Людмила Гурченко. Она училась в украинской школе, знала язык, пела украинские песни, а о Харькове и Украине много писала в своих воспоминаниях. Актриса скончалась в 2011 году.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Телеведущая Маричка Падалко впервые показала свой загородный дом и рассказала историю его строительства.

Украинский ведущий Слава Соломка поделился фотографиями своей квартиры изнутри.

Кроме того, королева Троещины Анетта Барсивна показала свою квартиру стоимостью $250 тысяч.